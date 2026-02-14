¡Ú¥¹¥Î¥Ü¡Û¾®Ìî¸÷´õ¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¡¡ËÌµþ¡¢Í½Áª¤Î²ù¤·¤µ¤ò´¿´î¤ÎÎÞ¤ËÊÑ¤¨¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡½÷»Ò·è¾¡¤¬12Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¡¢2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¾®Ìî¸÷´õ¡Ê21¡á¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ë¤¬85¡¦00ÅÀ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Æ±¼ïÌÜ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ï9°Ì¤À¤Ã¤¿22Ç¯ËÌµþÂç²ñÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÉÚÅÄ¤»¤Ê¡Ê26¡á±§º´ÈþSC¡Ë¤ËÂ³¤¯2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡£ÇÔÂà¤Î´íµ¡¤Ë¤Ò¤ó¤·¤¿Í½Áª11°Ì¤«¤é°ìÌë¡£·è¾¡¤Ç3²ó¤È¤âÅ¾ÅÝ¤·¤¿Á°²óÂç²ñ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²ù¤·ÎÞ¤ò´î¤Ó¤ÎÎÞ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡ÇÔÂà´íµ¡¤Ë»×¤ï¤ºÎÞ¤·¤¿Í½Áª¤«¤é°ìÌë¡£³êÁö½ç¤¬12¿ÍÃæ2ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¾®Ìî¤Ï¡¢1²óÌÜ¤Ë½Ð¤·¤¿85¡¦00ÅÀ¤ò»ý¤ÁÅÀ¤Ë¡¢ºÇ½ª3²óÌÜ¤ò³ê¤ëÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï11ÈÖ¼ê¤ÎÀ¶¿å¤¬¡¢¤ï¤º¤«1ÅÀµÚ¤Ð¤º¤ËÆ¼¥á¥À¥ë¤¬³ÎÄê¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È´î¤Ó¤ÎÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Î¼ºÇÔ¤òÂÔ¤Ä¤Î¤â·ù¤À¤·¡¢Á´°÷¤¬·è¤á¤¿¾å¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¶¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥º¥Ã¥·¥ê¤È½Å¤¤¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿´¶¤¸¡£4Ç¯Á°¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¡¢Áª¼êÂ¼¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢·è¾¡¤Î¥×¥é¥ó¤ò¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦¼«Ê¬¤Ï100¤«¥¼¥í¤«¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄ¾ÁÊ¤·¤¿¡£·Þ¤¨¤¿·è¾¡¡£4Êý¸þÁ´¤Æ¤Î²óÅ¾µ»¤òÆþ¤ì¤¿¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò´°¿ë¤·¡¢85¡¦00ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2¡¢3²óÌÜ¤Ï2È¯ÌÜ¤Îµ»¤Î²óÅ¾¿ô¤ò¾å¤²¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤¬¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÁ´Éô½Ð¤»¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡µ¤»ý¤Á¤âÀ®ÀÓ¤âÉâ¤ÄÀ¤ß¤ÎÂ¿¤¤4Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£Á°²ó¸ÞÎØ¤ÎÍâ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢2µ¨Ï¢Â³¤ÇWÇÕ¼ïÌÜÊÌÀ©ÇÆ¡£¤È¤³¤í¤¬¸ÞÎØÁª¹Í¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿24¡Á25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é³¤³°¤Î¶¯¹ë¤¬ÀïÎóÉüµ¢¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÀ¶¿å¤ä¹©Æ£¤é¼ã¼ê¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¤Ïº¸Â¼ó¤Îæúç¤¡Ê¤±¤¤¤Ò¡Ë¤¸¤óÂÓ¤òÂ»½ý¤·¡¢3½µ´Ö¤ÏÈÄ¤òÍú¤±¤º¡£¾Ç¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬É½¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤º¡¢¤³¤Î2Æü´Ö¤ÏÆ®»Ö¤òÁ´ÌÌ²òÊü¤·¤¿¡£Â¼¾åÂçÊå¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¡Ê°ÂÁ´ºö¤Ë¡ËÍÞ¤¨¤º¤ËÁ´³«¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËÀº¿ÀÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ÏÀ¨¤¤¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ1¤Î»þ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¤ÎÃÝÆâÃÒ¹á¤Ë¡Ö¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¡¢¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é9Ç¯¡£¡Ö¥«¥á¥é¤¬Â¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤ê¡¢¤«¤±¤é¤ì¤¿¥á¥À¥ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÃÊÌ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡ùÀ¸¤Þ¤ì¤È¥µ¥¤¥º¡¡2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë3·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©µÈÀî»Ô½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¤È2³ØÇ¯¾å¤Î»Ð¡£1¥á¡¼¥È¥ë54¡£
¡¡¡ùWÇÕ7¾¡¡¡10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤ò¸«¤Æ¾®³Ø¹»»þÂå¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ò³«»Ï¡£22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ9°Ì¡£22¡Á23¡¢23¡Á24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏWÇÕ¼ïÌÜÊÌ¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£WÇÕÄÌ»»7¾¡¡£
¡¡¡ùÌ¾¤ÎÍ³Íè¡¡Êì¡¦ÀÅ·Ã¤µ¤ó¤Ï¡Ö´õË¾¤Ë¤¢¤Õ¤ì¸÷¤êµ±¤¯»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¤â¡¢¾®Ìî¼«¿È¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡×¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÀÅ·Ã¤µ¤ó¤¬Âç¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¹¥¤¤À¤«¤é¡£
¡¡¡ùÊ¸ÉðÎ¾Æ»¡¡3·î¤Ë¤ÏÁáÂç¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³ØÉô¤òÂ´¶È¸«¹þ¤ß¡£Â´ÏÀ¤â¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ÎÃæ±ö²ÂÆá¤ÏÆ±¤¸Æü¤ËÆþ³Ø»î¸³¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¡£
¡¡¡ù¸³Ã´¤®¡¡½ÐÈ¯Á°¤Ë¡Ö¤Þ¤¤Àô¡×¤Î¤«¤Ä¥µ¥ó¥É¤ò¹ØÆþ¡¢µ¡Æâ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡£
¡¡¡ù¥Ý¥±¥â¥ó¸òÎ®¡¡¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥¯¥í¥¤¡¦¥¥à¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤Î¡Ö¥Ý¥±¥Ý¥±¡×¤Ç¸òÎ®¡£²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ò°ú¤¤¤¿¡×¡Ö²¿¤¬½Ð¤¿¡©¡×¤Ê¤É¤Î²ñÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£