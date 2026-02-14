¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡ÛÆüËÜÂåÉ½¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹³«Ëë2Ï¢ÇÔ¡¡1¼¡LÆÍÇË°Å±À¡¡¾®Ìî»û¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤«¤é¶¯¤¤¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡½÷»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°¤¬12Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ë7¡½10¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¸áÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÀï¤ËÂ³¤¯³«Ëë2Ï¢ÇÔ¡£¥¹¥¥Ã¥×¤ÎµÈÂ¼¼ÓÌé¹á¡Ê34¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÂè10¥¨¥ó¥É¤Ç7¡½7¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¤¬¡¢±äÄ¹¤ÎÂè11¥¨¥ó¥É¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ï10¥Á¡¼¥à¤ÎÁíÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢4°Ì¤Þ¤Ç¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£1Æü¤ÎµÙÍÜ¤ò¶´¤ß¡¢14Æü¤ËÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥¹¥¤¥¹¡¢Æ±10°Ì¤ÎÊÆ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥«¡¼¥ê¥ó¥°¸ÞÎØ¶¥µ»¾ì¤Ë¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£±äÄ¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤ÀËö¤Î¼êÄË¤¤ÇÔÀï¡£Áá¤¯¤â2¤ÄÌÜ¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢µÈÂ¼¤Ï¸ý¤ò¿¿°ìÊ¸»ú¤Ë·ë¤ó¤À¡£¡Ö»ä¤Î¤È¤³¤í¤ÇÎÉ¤¤¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±8°Ì¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡£ÇòÀ±¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Áê¼ê¤Ë¶þ¤·¡¢¸·¤·¤¤Á¥½Ð¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾¡ÇÔ¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ï¡¢ÍÍø¤Ê¸å¹¶¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè10¥¨¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤ÇÊ£¿ôÆÀÅÀ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÈÂ¼¤ÎÂè1Åê¤¬¥¬¡¼¥É¥¹¥È¡¼¥ó¤ËÅö¤¿¤ëÄËº¨¤Î¥ß¥¹¡£¤³¤ì¤¬¶Á¤¡¢1ÅÀ¤ò¼è¤é¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÔÍø¤ÊÀè¹¶¤Ç±äÄ¹Âè11¥¨¥ó¥É¤ËÆÍÆþ¡£µÈÂ¼¤¬ºÇ½ªÅê¤ÇNo¡¦1¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ï¤¸¤½Ð¤µ¤ì¡¢3ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ìÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡¸½¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÎ×¤àÌ´¤ÎÉñÂæ¡£Âç²ñÄ¾Á°¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Ç¹ç½É¤òÄ¥¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³«²ñ¼°¤Ë¤Ï½ÐÀÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥¦¥¨¥¢¤òÃå¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó±Û¤·¤Ë¡È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¡É¡£¤³¤ì¤âÁ´¤Æ¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë²ñ¾ì¤Î¥¢¥¤¥¹¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë¶ìÀï¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯Àï¤ÏÀÐ¤ò¤Ï¤¸¤¯¡Ö¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡×¤ÇµÈÂ¼¤¬66¡ó¡¢M¡¦¥Ç¥å¥Ý¥ó¤¬77¡ó¤È¥¹¥¥Ã¥×ÂÐ·è¤ÇÎôÀª¤À¤Ã¤¿¡£µÈÂ¼¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï³ê¤ê¤ä¶Ê¤¬¤ê¤Î¶¦Í¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÈáØÈ¡Ê¤Ò¤½¤¦¡Ë´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯9·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç³«Ëë2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤ÆÉé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Î³³¤Ã±ï¤«¤é¡¢ÂåÉ½¸¢¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¥µ¡¼¥É¤Î¾®Ìî»û¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤«¤é¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£µÕ¶¤ÏÁÛÄêÆâ¡£Í¥¾¡¸õÊä¤Î¥¹¥¤¥¹¤È¤Î¼¡Àï¤³¤½¡¢¿¿²Á¤ò¼¨¤¹°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£¡¡
¡¡¡ÔµÈÂ¼Áê¼ê¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¤¢¤ï¤ä¥·¥ç¥Ã¥È¡ÕµÈÂ¼¤¬Âè1¥¨¥ó¥É¤Î1ÅêÌÜ¤òÁ°¤Ë¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÀÖ¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö½àÈ÷¤µ¤ì¤¿ÀÐ¤òÉáÄÌ¤ËÁÝ½ü¤·¤Æ¡¢»ä¤âµ¤¤Å¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¡£Åê¤²¤ëÁ°¤ËµÈÂ¼¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬µ¤¤Å¤¡¢ËÜÍè¡¢ÆüËÜ¤¬Åê¤²¤ë¤Ù¤²«¿§¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¡£Æ±Æü¸áÁ°¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÀï¤Ç¤ÏÀÖ¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µÈÂ¼¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥É¤ÏÉÔÍø¤ÊÀè¹¶¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£