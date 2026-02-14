ミラノ・コルティナ五輪、現地12日に行われたスノーボード女子ハーフパイプで銅メダルを獲得した小野光希選手が、一夜明け自身の滑りを振り返りました。

小野選手は予選を11位で通過し、決勝は2番手で滑走。いきなり1本目で85.00の高得点を記録します。その後、この得点を超える選手は二人しか現れず、自身初の銅メダルに輝きました。

小野選手は3本目を終え、他のライダーが滑り終えるのを待つ間の心境について「本当はもう少し後ろの方で予選を抜けておきたかった。早めの出走になって待ち時間が長くてドキドキしたが、気持ちを強く保てた」と明かしました。

また「予選で下の方の順位だったことが、1本目から攻めるしかないという気持ちにつながった」と高得点と銅メダル獲得の要因も口にしました。

前回の北京五輪では17歳で初出場だった小野選手。結果は目標としていた表彰台に届かず、大会後には家にこもることもあったといいます。それでも競技に復帰できたのは「少し(の間)スノボをしなくても、また滑りたくなるのがスノーボーダー。スノボが好きだと実感しながらやっている。自分を見つめるいい機会だったし、悔しかったことも嬉しかったことも全部今大会につながっている。いい時間だった」と振り返りました。

そして最後には「4年間あっという間に過ぎていくので、しっかり考えながら完成度の部分だったり、新しい技にも挑戦していきたい。次はもっといい色のメダルが取れるように」と、次の五輪を見据えました。