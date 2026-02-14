NY株式13日（NY時間11:13）（日本時間01:13）
ダウ平均　　　49536.45（+84.47　+0.17%）
ナスダック　　　22596.22（-0.93　0.00%）
CME日経平均先物　57450（大証終比：+460　+0.80%）

欧州株式13日GMT16:13
英FT100　 10442.72（+40.28　+0.39%）
独DAX　 24916.71（+64.02　+0.26%）
仏CAC40　 8303.90（-36.66　-0.44%）

米国債利回り
2年債　 　3.410（-0.046）
10年債　 　4.056（-0.042）
30年債　 　4.699（-0.034）
期待インフレ率　 　2.295（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.747（-0.032）
英　国　　4.406（-0.046）
カナダ　　3.246（-0.036）
豪　州　　4.748（-0.059）
日　本　　2.216（-0.016）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.66（-0.18　-0.29%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5011.80（+63.40　+1.28%）

ビットコイン（ドル）
68968.44（+3187.01　+4.84%）
（円建・参考値）
1055万9068円（+487931　+4.84%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ