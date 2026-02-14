ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は８４ドル高 ナスダックは横ばい
NY株式13日（NY時間11:13）（日本時間01:13）
ダウ平均 49536.45（+84.47 +0.17%）
ナスダック 22596.22（-0.93 0.00%）
CME日経平均先物 57450（大証終比：+460 +0.80%）
欧州株式13日GMT16:13
英FT100 10442.72（+40.28 +0.39%）
独DAX 24916.71（+64.02 +0.26%）
仏CAC40 8303.90（-36.66 -0.44%）
米国債利回り
2年債 3.410（-0.046）
10年債 4.056（-0.042）
30年債 4.699（-0.034）
期待インフレ率 2.295（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.747（-0.032）
英 国 4.406（-0.046）
カナダ 3.246（-0.036）
豪 州 4.748（-0.059）
日 本 2.216（-0.016）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.66（-0.18 -0.29%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5011.80（+63.40 +1.28%）
ビットコイン（ドル）
68968.44（+3187.01 +4.84%）
（円建・参考値）
1055万9068円（+487931 +4.84%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
