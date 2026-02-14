¼º³Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁª¼ê¤ÎÁÊ¤¨¤ò´þµÑ¡¡¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È½ä¤êÃçºÛºÛÈ½½ê
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¡ÊCAS¡Ë¤Ï13Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥¹¥±¥ë¥È¥óÃË»Ò¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¤Î¥¦¥é¥¸¥¹¥é¥Õ¡¦¥Ø¥é¥¹¥±¥Ó¥Ã¥Á¡Ê27¡Ë¤Ë¤è¤ë¼º³Ê¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤¿ÁÊ¤¨¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£ÀïÁè¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¶¥µ»¤ËÎ×¤à¤Î¤Ï¡¢É½¸½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤È¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤¬È½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡CAS¤Ï¡¢¶¥µ»¤Î¾ì¤ÇÁª¼ê¤¬°Õ¸«É½ÌÀ¤¹¤ë¸¢Íø¤òÀ©¸Â¤·¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ï¡Ö¹çÍýÅª¤«¤ÄÁê±þ¡×¤À¤È»ØÅ¦¡£µ¼Ô²ñ¸«¤ä¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ê¤ÉÉ½ÌÀ¤Îµ¡²ñ¤ÏÂ¾¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ø¥é¥¹¥±¥Ó¥Ã¥Á¤Î¾ì¹ç¤Ï4²ó¤Ë¤ï¤¿¤ëÎý½¬¤ÎºÝ¤Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÅÀ¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ø¥é¥¹¥±¥Ó¥Ã¥Á¤ÎÄÉÅé¹Ô°Ù¤ä¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤äÆ±¹ñ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÀïÁè¤ÇÀ¸¤¸¤¿Èá¤·¤ß¤Ë¡ÖÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥é¥¹¥±¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¡¢IOC¤Ë¤è¤ë¼º³Ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï²á¾ê¤ÊÈ¿±þ¤Ç¡Ö¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤Â»³²¤òÀ¸¤à¡×¤È¼çÄ¥¡£¡ÖÂç¤¤Ê²á¤Á¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡CAS¤Ï¸ÞÎØ´ü´ÖÃæ¤Î·¸Áè¤ò½èÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎ×»þ»öÌ³½ê¤ò¥ß¥é¥Î¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£