ロッキーズ・菅野智之投手（36）が12日（日本時間13日）、キャンプ初日を迎えた。背番号11の紫色のユニホーム姿で、新天地でのメジャー2年目のスタート。9年ぶりに出場するWBCへ向け、17日（同18日）にキャンプ地を離れて侍ジャパンの宮崎合宿へ合流し、3月2日の強化試合オリックス戦（京セラドーム）で登板することも明かした。

キャッチボール、守備練習、ダッシュの全体練習を終えた菅野は、追加でキャッチボールを行い初日を締めた。約1時間半の練習後は、声援を送った日本から訪れたファンにサインで応えた。

入団正式発表から2日。初めて取材対応し「自分のピッチングを一番評価してくれた。ここでプレーしていきたいなと思った」と決断理由を明かした。背番号「11」の紫のユニホームには「オレンジ以外もいいんじゃないですか」と巨人、オリオールズで同じだった色からの変化に笑った。

3月には17年以来9年ぶりのWBC出場が待つ。13日（同14日）にブルペン入りし、16日（同17日）にライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した後、17日（同18日）の練習後に帰国予定。侍ジャパンの宮崎合宿にメジャー組では一番乗りで合流する。菅野を皮切りにエンゼルス・菊池が21日（同22日）に米国を出発し、宮崎合宿に加わる。その後、ホワイトソックス・村上、ドジャース・大谷らが2月下旬の名古屋で、岡本が大阪での強化試合直前に合流予定。宮崎合宿にはきょう14日のスタートからアドバイザーとしてパドレス・ダルビッシュが参加し、5段階で侍がバージョンアップすることになる。

菅野は宮崎、名古屋でもライブBPをこなし「京セラ（ドーム）の1発目で多分投げると思う」と3月2日の強化試合・オリックス戦登板を目指す。そのまま中5日で、WBC1次ラウンド3戦目となる3月8日オーストラリア戦（東京ドーム）に向かうことになる。（笹田幸嗣通信員）