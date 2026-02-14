米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が１３日、ＷＢＣ日本代表の合宿が行われる宮崎に入った。チャーター機で宮崎空港に到着した。

その後、ダルビッシュは自身のＸで、侍ジャパンに選出されているソフトバンク・牧原大成内野手との２ショットを投稿。「宮崎に来て最初の夜は牧原大成選手とサシ飯（自分の息子２人付き）」とつづった。

牧原は２３年、侍ジャパンの世界一メンバー。ダルビッシュは牧原との関係にも触れ、「前回大会、牧原選手は大阪から合流して即チームディナーに参加し自分の隣の席でした。周りにたくさんの選手もいたためあまり話せず、投手と野手ということもあり大会が終わるまで全然話せず終わってしまったことを３年間引きずっていたため自分から２人で食事に行こうと誘いました」と明かした。

ふたり笑顔の２ショットを添え「牧原選手からしたらいい迷惑だったと思いますが快く引き受けてくれて実現。今日はたくさん話すことが出来て最高の夜でした」と記した。

一方の牧原もインスタグラムに２ショットを投稿し、「ダルさん食事に誘って頂き本当にありがとうございました 色んな話を聞けて良かったです！」と感激の様子。「明日からいよいよ侍合宿始まりますが怪我のないよう一生懸命頑張りたいと思います」と意気込んだ。

侍ジャパンでも経験豊富なダルビッシュは、アドバイザーとして宮崎合宿に参加する。ＳＮＳでは「ダルビッシュは優しいな、もうあなたが優勝」、「素晴らしい２ショット」、「牧原選手へのリスペクトが伝わってきて本当に胸が熱くなりました」、「素敵なエピソード」、「気遣いも超一流でさすがすぎる」などの声が寄せられている。