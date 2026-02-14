◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１３日＝大谷翔太】１５日（日本時間１６日早朝）に行われるペアのショートプログラム（ＳＰ）の滑走順が発表され、五輪初出場の長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組は第２グループの７番滑走に入った。

結成３季目の「ゆなすみ」は今季、昨年９月の五輪最終予選（北京）で日本２枠目の出場枠を獲得。先輩の「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組とともに、日本ペアで史上初めて２組の五輪代表入りを果たした。ＧＰシリーズでも２戦連続で４位となるなど、メキメキと成長。優勝候補の「りくりゅう」との日本初のダブル入賞にも期待がかかる。

この日は会場の練習リンクで調整。サイドバイサイドの３回転ループ―ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）―ダブルアクセルの３連続ジャンプ、スロージャンプなどを入念に確認。練習後は、海外メディアに森口が「オリンピックのエネルギーを感じながら、日に日に良くなっている」と状態を語っていた。「ゆなすみ」は日本時間１６日、午前４時５３分から登場する。