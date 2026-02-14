プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カボチャグラタン」 「豚しゃぶサラダ」 「ホットチョコレート」 の全3品。
今日はバレンタインデー。グラタンとサラダ、食後はホットチョコレート。心も体も温まる洋風献立です。

【主菜】カボチャグラタン
ミルキーなカボチャグラタンにソーセージを合わせたボリューム感のある一品。

©Eレシピ


調理時間：30分
カロリー：525Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

カボチャ  1/8~1/6個
ソーセージ  4~5本 水  適量 牛乳  200ml
塩  適量 ピザ用チーズ  適量 ドライパセリ  適量 バゲット  (スライス)4枚

【下準備】

カボチャは種とワタを取り除き、5〜6等分に切る。ソーセージは長さ3〜4等分に切る。オーブンを230℃に予熱し始める。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にカボチャを入れて水をヒタヒタに注ぎ、強火にかける。煮たったら火を弱め、鍋に蓋をして蒸し煮にし、ヘラで粗いペースト状に潰す。

©Eレシピ


2. (1)にソーセージ、牛乳を加えて中火にし、時々ヘラで鍋底をこすりながらトロリと煮詰め、火を止めて塩で味を調える。

©Eレシピ


3. 耐熱容器に(2)を移し、ピザ用チーズをのせ、230℃に予熱しておいたオーブンで8〜10分焼き、美味しそうな焼き色がついたら取り出す。

©Eレシピ


4. ドライパセリを振り、バゲットを(3)のオーブンで1〜2分軽く焼いて添える。

©Eレシピ



【副菜】豚しゃぶサラダ
豚しゃぶ、モッツァレラチーズ、アボカドなどを合わせた具だくさんなサラダ。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：373Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

豚肉  (しゃぶしゃぶ用)150g
  酒  大さじ1
＜調味料＞
  砂糖  小さじ2
  しょうゆ  小さじ2
モッツァレラチーズ  1/3個
玉ネギ  (薄切り)1/8個分
ルッコラ  1/2袋
アボカド  1/2個
フレンチドレッシング  大さじ2

【下準備】

ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。モッツァレラチーズは厚さ5mmの食べやすい大きさに切る。

©Eレシピ


ルッコラは根元を切り落とし、長さ4等分に切る。アボカドは実をくり抜き、ひとくち大に切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にたっぷりの湯を沸かし、酒を入れて火を止める。豚肉を入れて余熱で火を通し、冷水に取る。

©Eレシピ


赤みが残った場合は、中火にかけて火を通してください。
2. 豚肉の水気を絞って長さ3等分に切り、＜調味料＞をからめる。

©Eレシピ


3. 別のボウルにフレンチドレッシングを入れ、モッツァレラチーズ、玉ネギ、ルッコラ、アボカドを和えて器に(2)と盛り合わせる。

©Eレシピ



【その他】ホットチョコレート
体温まるトロリとしたホットチョコレート。弱火で温めることがポイントです。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：308Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ビターチョコレート  70g
牛乳  250ml
砂糖  大さじ1
＜A＞
  コーンスターチ  小さじ1
  牛乳  小さじ2
シナモンパウダー  少々

【下準備】

ビターチョコレートは刻む。＜A＞の材料を混ぜ合わせておく。

©Eレシピ


今回はカカオ70%のビターチョコレートを使用しています。

【作り方】

1. 小鍋に牛乳を入れて弱めの中火で温め、鍋肌がフツフツしてきたら弱火にしてビターチョコレートを入れ、混ぜ溶かす。

©Eレシピ


2. (1)に＜A＞をまわし入れ、トロミがついたらカップに注ぎ、シナモンパウダーを振る。

©Eレシピ