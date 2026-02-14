【今日の献立】2026年2月14日(土)「カボチャグラタン」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カボチャグラタン」 「豚しゃぶサラダ」 「ホットチョコレート」 の全3品。
今日はバレンタインデー。グラタンとサラダ、食後はホットチョコレート。心も体も温まる洋風献立です。
【主菜】カボチャグラタン
ミルキーなカボチャグラタンにソーセージを合わせたボリューム感のある一品。
調理時間：30分
カロリー：525Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
ソーセージ 4~5本 水 適量 牛乳 200ml
塩 適量 ピザ用チーズ 適量 ドライパセリ 適量 バゲット (スライス)4枚
2. (1)にソーセージ、牛乳を加えて中火にし、時々ヘラで鍋底をこすりながらトロリと煮詰め、火を止めて塩で味を調える。
3. 耐熱容器に(2)を移し、ピザ用チーズをのせ、230℃に予熱しておいたオーブンで8〜10分焼き、美味しそうな焼き色がついたら取り出す。
4. ドライパセリを振り、バゲットを(3)のオーブンで1〜2分軽く焼いて添える。
【副菜】豚しゃぶサラダ
豚しゃぶ、モッツァレラチーズ、アボカドなどを合わせた具だくさんなサラダ。
調理時間：10分
カロリー：373Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
酒 大さじ1
＜調味料＞
砂糖 小さじ2
しょうゆ 小さじ2
モッツァレラチーズ 1/3個
玉ネギ (薄切り)1/8個分
ルッコラ 1/2袋
アボカド 1/2個
フレンチドレッシング 大さじ2
ルッコラは根元を切り落とし、長さ4等分に切る。アボカドは実をくり抜き、ひとくち大に切る。
赤みが残った場合は、中火にかけて火を通してください。
2. 豚肉の水気を絞って長さ3等分に切り、＜調味料＞をからめる。
3. 別のボウルにフレンチドレッシングを入れ、モッツァレラチーズ、玉ネギ、ルッコラ、アボカドを和えて器に(2)と盛り合わせる。
【その他】ホットチョコレート
体温まるトロリとしたホットチョコレート。弱火で温めることがポイントです。
調理時間：10分
カロリー：308Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
牛乳 250ml
砂糖 大さじ1
＜A＞
コーンスターチ 小さじ1
牛乳 小さじ2
シナモンパウダー 少々
今回はカカオ70%のビターチョコレートを使用しています。
2. (1)に＜A＞をまわし入れ、トロミがついたらカップに注ぎ、シナモンパウダーを振る。
