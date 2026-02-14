次世代のリーダーを発掘し応援する「若者力大賞」。誰もが生きやすくなるようさまざまな課題に取り組んでいる若者らが表彰されました。

社会課題の解決に取り組む若者を表彰する「若者力大賞」。大賞に選ばれたのは…

パパゲーノ代表・田中康雅氏「視力が悪い人がめがねを使うように、脳の機能障害を生成AIを使って補うということで」

障害のある人が働きやすくなるよう、AIを駆使して支援している若者が受賞しました。

また、現住所がないため就労できない人に、寮付きの仕事を紹介する事業を立ち上げた人（Relight代表・市川加奈氏）や、不登校の子供たちが安心して通えるように、仮想空間＝メタバースを活用した小中一貫校をつくった人も受賞しました。

NIJIN代表・星野達郎氏「問題は学校に行けないというだけで、この国の“宝たち”が自らの可能性に蓋をしてしまうことにあります」

小児ガンなど病気の子供に「あそび」の面から寄り添い伴走する取り組みも。

Child Play Lab.代表理事・猪村真由さん「意外と子供たちは『病気だから何かをしてほしい』と思っていなかったりする。病気のその子としてでなく、その子がその子らしい人生を送れるように」

受賞者からは「『支援する』ではなく、『どう社会に希望をつくれるか』という活動をしていきたい」という思いも語られました。