【次世代アップデート版「キングダムカム・デリバランス」】 2月14日 配信 価格：3,190円 ※PS4/Xbox One版からのアップグレードは無料

Warhorse StudiosおよびDeep Silverは、Saber Interactiveとの協力のもと、「キングダムカム・デリバランス」のプレイステーション 5/Xbox Series X|S向け次世代機アップデード版を2月14日より配信した。価格は3,190円。PS4/Xbox One版からのアップグレードは無料。

「キングダムカム・デリバランス」は15世紀のボヘミア王国（現在のチェコ）を舞台としたオープンワールドアクションRPG。プレーヤーは鍛冶屋の息子ヘンリーとなり、戦乱の大きな流れに巻き込まれていく。平凡な鍛冶屋の息子だったヘンリーが、群雄割拠の戦乱の中、どのような活躍をするのかを体験できる自由度の高さが魅力だ。チェコの歴史をリアルに描いた本作は、地元のチェコで人気が爆発したという。

今回のアップデートでは日本語ボイスを新規追加（フルボイス対応）。4K解像度＋高解像度テクスチャによる大幅なビジュアル向上と、従来よりリッチな環境を実現している。くわえて最大60FPSに対応し、プレイフィールも向上している。

また、PS4/Xbox One版をすでに所持している場合は、無料で次世代機版へのアップグレードが可能だ。