◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１３日＝大谷翔太】 １５日（日本時間１６日早朝）に行われるペアのショートプログラム（ＳＰ）の滑走順が発表され、世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組は、第５グループ１８番滑走に決まった。

前回の２２年北京五輪では、日本勢初入賞となる７位だった「りくりゅう」。今大会は金メダル候補筆頭で、日本勢初の表彰台を飛び超えた快挙が期待される。日本が銀メダルを獲得した団体ではＳＰ、フリーともに世界歴代３位という得点をマークし、ともに１位だった。

この日は会場の練習用リンクで調整。フリー「グラディエーター」の曲をかけ、サイドバイサイドの３回転トウループ―ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）―ダブルアクセルの連続ジャンプや、２本のスロージャンプを決めるなどパーフェクトな練習。選手村では２人で人気ゲーム「桃太郎電鉄」をしていると明かし、木原は「璃来ちゃんは勝ってるので、機嫌がいいです」と２人でリラックスした表情を浮かべていた。「りくりゅう」は日本時間１６日の午前６時４１分から登場する。