味つけは塩だけなのに、この甘み・うまみ！『旬の春キャベツとベーコンのポトフー』
スーパーで、早くも春キャベツをちらほら見かけるようになりましたね。そこで、食卓がパッと映える、シンプルなごちそうポトフをご紹介します。
やわらかな春キャベツは、しんごと煮込んで甘みととろける食感を堪能。ベーコンを先に焼きつけることで風味が増し、ワンランク上の味わいに仕上がります。
『春キャベツとベーコンのポトフー』のレシピ
材料（2人分）
春キャベツ……1/2個（約400g）
ベーコン（ブロック）……100g
にんじん……1本（約160g）
玉ねぎ……1/2個（約100g）
〈煮汁〉
水……3カップ
塩……小さじ3/4
ローリエ……1枚
好みで粒マスタード……適宜
オリーブオイル
作り方
（1）下ごしらえをする
キャベツはしんごと4等分のくし形に切る。にんじんは皮をむいて長さを半分に切り、上は4つ割り、下は縦半分に切る。玉ねぎはしんごと2等分のくし形に切る。ベーコンは長さを4等分に切る。
（2）ベーコン、春キャベツを焼く
口径24cmの鍋にオリーブオイル大さじ1を中火で熱してベーコンを入れて焼き、全体に焼き色がついたら一度取り出す。続けてキャベツを並べ入れ、焼き色がつくまで両面を焼く。
（3）煮る
（2）に残りの野菜と煮汁の材料を加えてべーコンを戻し入れ、強火にする。煮立ったらふたをし、弱火で30分ほど煮る。器に盛り、好みで粒マスタードを添える。
切って、焼いて、煮るだけなのに、思わずうなるおいしさ。春キャベツの甘みを、思う存分味わってみてください♪