味つけは塩だけなのに、この甘み・うまみ！『旬の春キャベツとベーコンのポトフー』

スーパーで、早くも春キャベツをちらほら見かけるようになりましたね。そこで、食卓がパッと映える、シンプルなごちそうポトフをご紹介します。

やわらかな春キャベツは、しんごと煮込んで甘みととろける食感を堪能。ベーコンを先に焼きつけることで風味が増し、ワンランク上の味わいに仕上がります。

『春キャベツとベーコンのポトフー』のレシピ

材料（2人分）

春キャベツ……1/2個（約400g）

ベーコン（ブロック）……100g

にんじん……1本（約160g）

玉ねぎ……1/2個（約100g）

〈煮汁〉

水……3カップ

塩……小さじ3/4

ローリエ……1枚

好みで粒マスタード……適宜

オリーブオイル

作り方

（1）下ごしらえをする

キャベツはしんごと4等分のくし形に切る。にんじんは皮をむいて長さを半分に切り、上は4つ割り、下は縦半分に切る。玉ねぎはしんごと2等分のくし形に切る。ベーコンは長さを4等分に切る。

（2）ベーコン、春キャベツを焼く

口径24cmの鍋にオリーブオイル大さじ1を中火で熱してベーコンを入れて焼き、全体に焼き色がついたら一度取り出す。続けてキャベツを並べ入れ、焼き色がつくまで両面を焼く。

（3）煮る

（2）に残りの野菜と煮汁の材料を加えてべーコンを戻し入れ、強火にする。煮立ったらふたをし、弱火で30分ほど煮る。器に盛り、好みで粒マスタードを添える。

切って、焼いて、煮るだけなのに、思わずうなるおいしさ。春キャベツの甘みを、思う存分味わってみてください♪

（『オレンジページ』2025年4月17日号より）