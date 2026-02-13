【勝利の女神：NIKKE ミルク：ブルーミングバニー】 2026年8月 発売予定 価格 通常版：23,650円 豪華版：26,400円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

VKENDより、2026年8月に発売予定の1/6スケールフィギュア「勝利の女神：NIKKE ミルク：ブルーミングバニー」。こちらは、Level Infiniteが運営するRPG「勝利の女神：NIKKE」に登場するヒューマノイドの「ミルク」を立体化したものだ。

今回は、公式で描かれていたバニー衣装「ブルーミングバニー」の姿で再現されている。商品としては通常版のほか、タペストリーが付属する豪華版と、あみあみ限定特典としてA2クリアポスターが付属するものがラインナップされている。これから予約をしようと思っている人は、合わせてチェックしておくといいだろう。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約270mmだ

ピンク色のバニースーツがよく似合っている、こちらのミルク。頭の上にはかなり大きめのウサ耳がつけられているほか、首元には自身が所属する部隊「カフェ・スウィーティー」のロゴマークがついた赤いリボンを身につけている。

特徴的なのが、怒りで眉をつり上げているように見える彼女の表情だ。色白の肌が少し赤らんでおり、頭に血が上っているように見える。黄色い大きな瞳や少しだけ開けた口元など、キャラクターの特徴もよく捉えられている。

バニー姿で怒っているギャップが面白い

複雑なショートの髪型もうまくまとめられている

ウサ耳の部分にもハートマークがつけられている

ピンクのバニースーツは、大きな胸を強調するかのようなデザインになっており、おへそ周りはハート形にくり抜かれているほか、脇腹の部分は露出度が高めになっている。よく見ると、いろいろなアクセサリーがつけられているところもユニークだ。

バニースーツの質感もよく出ている

脇腹の辺りは紐状になっているところがユニークだ

ハート型にくり抜かれたおへそ周り

バニースーツの下半身部分は、白いタイツを身につけている。太もも辺りに、ワンポイントでアクセサリーがつけられているところもおしゃれだ。力を込めたせいなのか、なぜか手で持っているトレーの端っこは潰されたように歪んでいる。

手に持っているトレーが少し歪んでいる

太ももにもアクセサリーがつけられている

足元も衣装に合わせてピンクのパンプスを履いている

こちらの「勝利の女神：NIKKE ミルク：ブルーミングバニー」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。何はともあれ、一度自分の目で作品の仕上がりを見ておきたいという人は、この機会にお店に足を運んでみることをオススメする。

【フォトギャラリー】

(C)SHIFT UP Corp.