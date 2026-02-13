【1/7スケールフィギュア「イレイナ」【再生産】】 2026年8月 再販予定 価格：28,050円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

PROOFより、2026年8月に再販予定の1/7スケールフィギュア「イレイナ」。こちらは、TVアニメ「魔女の旅々」に登場する主人公の「イレイナ」を立体化したものだ。このフィギュアは、イレイナが魔女の衣装を身にまとった描き下ろしイラストがモチーフになっている。

こちらのアイテムは、2024年1月に発売されていたフィギュアの再生産品となっており、タイミングなどが合わず買い逃してしまったという人は、この機会を逃さないように早めに手に入れておこう。

フィギュアの素材はPVCとABS、鉄、磁石で、帽子部分を含む全高は約245mm

頭の上に大きな帽子を被った、こちらのイレイナ。こちらもゴールドの装飾が付けられているなどユニークなデザインになっている。ちなみに、この帽子自体は自由に着脱ができるので、その日の気分に合わせて変更するのも良いかもしれない。

写真では分からないが、帽子を取ると頭頂部からアホ毛が飛び出している。この淡い色の長い髪は、背中側でふんわりと広がっているように見えるほか、髪の一部はゴールドのアクセサリーでまとめられているなど、細部にもこだわって作られている。

キュートな表情をしたイレイナ

帽子にゴールドのアクセサリーが付けられている

帽子の内側はピンク色だ

今回は魔女の衣装を身につけており、こちらも腕の裾部分が大きく広がっているなど、いかにもそれらしいスタイルになっている。このコート部分が若干脱げかけているところも、活発な雰囲気に見える。手には魔女の杖を持っており、こちらも木の質感がよく出ている。

コートは肩が見える様子で着崩しており、白いシャツはスマートな見た目になっている

細かい装飾も付けられている

杖の質感もリアルだ

スカートの下からは、白いタイツを履いた脚が伸びている。イレイナが履いている靴も、魔女らしくつま先部分が尖っている。また、付属している台座がジオラマ風になっているのが素晴らしく、遺跡のようなデザインで、ファンタジックな世界観とも合っている。

衣装はフリル部分も含めて丁寧に作られている

付属の台座も見事な出来映えだ

石畳の合間から雑草が生えている

こちらの「イレイナ」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の製品サンプルだ。過去に発売されているということもあり、すでに作品のクオリティとしては折り紙付きだ。少しでも気になったならば、近くに遊びに行ったついでにお店にも足を運んでみよう！

【フォトギャラリー】

(C) 白石定規・SBクリエイティブ／魔女の旅々製作委員会