【OVERGEAR OG-01 アイアンハイド】 2026年10月下旬 発売予定 価格：17,600円 【OVERGEAR OG-02 ブラックアウト】 2026年10月下旬 発売予定 価格：19,800円

HOBBY Watch公式YouTubeチャンネルにて、「OVERGEAR OG-01 アイアンハイド」と「OVERGEAR OG-02 ブラックアウト」のトランスフォーム動画を公開した。

“リアルメカ”をコンセプトとした「トランスフォーマー」玩具の新シリーズ「OVERGEAR（オーバーギア）」から「OG-01 アイアンハイド」と「OVERGEAR OG-02 ブラックアウト」が2026年10月下旬に発売。

タクティカルなピックアップトラック、ヘリコプターからロボットモードへトランスフォーム！ 新たなトランスフォーマーの変形遊びを楽しもう。

【「OVERGEAR OG-01 アイアンハイド」のトランスフォームを一足先にチェック！【トランスフォーマー】】【「OVERGEAR OG-02 ブラックアウト」のトランスフォームを一足先にチェック！【トランスフォーマー】】

