【AZ-14 ライガーゼロイクス】 2026年9月下旬 発売予定 価格：16,500円（税込） 【AZ-15 サイコジェノザウラー】 2026年9月下旬 発売予定 価格：16,500円（税込）

HOBBY Watch公式YouTubeチャンネルにて、「AZ-14 ライガーゼロイクス」と「AZ-15 サイコジェノザウラー」の歩行ギミック動画を公開した。

動画では試作実機による歩行ギミックを公開。「ライガーゼロイクス」はスタンブレードを展開して歩行することもできる。

そして、「サイコジェノザウラー」の重厚感ある2足歩行と新規造形の幻影発生装置や頭部のフレキシブルレーザー、複合レーザーセンサーの造形にも注目。

【タカラトミー「AZ-14 ライガーゼロイクス」の歩行ギミックを一足先にチェック！【ゾイド】】【タカラトミー「AZ-15 サイコジェノザウラー」の歩行ギミックを一足先にチェック！【ゾイド】】

(C) ＴＯＭＹ

(C) ＴＯＭＹ (C)ShoPro

※画像は試作品を使用しています。実際の製品とは異なる場合がございます。ご了承ください。