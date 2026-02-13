【HOBBY Watch動画】「AZ-14 ライガーゼロイクス」＆「AZ-15 サイコジェノザウラー」の歩行ギミックを一足先にチェック！【ゾイド】
【AZ-14 ライガーゼロイクス】 2026年9月下旬 発売予定 価格：16,500円（税込） 【AZ-15 サイコジェノザウラー】 2026年9月下旬 発売予定 価格：16,500円（税込）
(C) ＴＯＭＹ
HOBBY Watch公式YouTubeチャンネルにて、「AZ-14 ライガーゼロイクス」と「AZ-15 サイコジェノザウラー」の歩行ギミック動画を公開した。
動画では試作実機による歩行ギミックを公開。「ライガーゼロイクス」はスタンブレードを展開して歩行することもできる。
そして、「サイコジェノザウラー」の重厚感ある2足歩行と新規造形の幻影発生装置や頭部のフレキシブルレーザー、複合レーザーセンサーの造形にも注目。【タカラトミー「AZ-14 ライガーゼロイクス」の歩行ギミックを一足先にチェック！【ゾイド】】 【タカラトミー「AZ-15 サイコジェノザウラー」の歩行ギミックを一足先にチェック！【ゾイド】】
