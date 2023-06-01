【「やさぐれ召喚者は動かない」2巻】 2月14日 発売 価格：858円

SBクリエイティブは、ライトノベル「やさぐれ召喚者は動かない」の2巻を2月14日に発売する。価格は858円。

本作は吉岡剛氏が執筆し、くろぎり氏がイラストを手掛ける異世界召喚ファンタジー小説。人里離れた森で静かに暮らす最凶の召喚者ケンタが、さまざまな騒動に巻き込まれていく物語となっている。

2巻ではケンタを討伐すべく、アドモス王国が異世界召喚を実行。新たに2人の異世界人が召喚され、新旧召喚者が対峙する。

【「やさぐれ召喚者は動かない」2巻あらすじ】

新旧召喚者、相見える。

“不動”にして最強の異世界召喚ファンタジー、第２弾！

「新しい召喚者ってのはお前か？」

アドモス王国からの襲撃者を退けた最凶の召喚者ケンタ。その強大な力を前に各国の対応が混迷を極める一方で、ケンタはメイリーンたちと共に一時の平穏を謳歌していた。

だが、ケンタを討伐すべく、アドモス王国が異世界召喚を実行したとの情報が入る。しかも、今回新たに召喚された異世界人は二人。

前代未聞の事態に世界中が動揺する中、ついに新旧召喚者が相見える。それでも――

「じゃあ、かかってこい」

やさぐれ召喚者は動かない。

――なぜなら最強だから。

自分からは“動かない”型破りな異世界召喚ファンタジー、第２弾！



