【スマイルスライム ステンレスカップ メタルスライム/はぐれメタル】 2月14日 発売 価格：各2,530円

「スマイルスライム ステンレスカップ メタルスライム」

スクウェア・エニックスは、「スマイルスライム ステンレスカップ メタルスライム/はぐれメタル」を2月14日に発売する。価格は各2,530円。

両商品は、「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するモンスター「メタルスライム」と「はぐれメタル」がそれぞれデザインされたステンレスカップ。取っ手付きで持ちやすく、テイクアウトしたドリンクをカップのまま入れることができるサイズ感になっている。

「スマイルスライム ステンレスカップ はぐれメタル」

「スマイルスライム ステンレスカップ メタルスライム/はぐれメタル」イメージ

【スマイルスライム ステンレスカップ メタルスライム/はぐれメタル】

サイズ：高さ約11.5cm、容量約350ml

素材：ステンレス

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX