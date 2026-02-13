『マガジン』バレンタイン記念カード配布 絵柄公開で薔薇を持った男キャラ！20枚用意
週刊少年マガジン編集部は、バレンタインデーを記念して『マガジンバレンタインフェア』をスタートさせた。本編単行本既刊・新刊全巻を対象期間内に対象作品を購入すると、購入作品に対応したキャラクターの特典イラストカードが1枚もらえる。なお、購入冊数に関わらず1枚のお渡し。各店舗様によって配布方法が異なる場合もある。
【画像】めっちゃお洒落！配布される『マガジン』バレンタイン記念カード20枚
日本では好きな男性にチョコレートを贈るバレンタインだが、海外では男性が大切な女性に赤い薔薇を贈る日だそうで、赤い薔薇の花言葉は「愛情」「情熱」「あなたを愛しています」…今年はそんな海外の情熱的な風習にならって、マガジンのメンズメンバーが赤い薔薇を持った特典イラストカードを配布していく。
また、各作品２種類のイラストを期間中、２弾に分けて配布。第１弾は2月14日〜2月28日、第２弾は3月1日〜3月13日。
【対象作品】
『WIND BREAKER』（特装版、ポストカードブック「風」、ポストカードブック「鈴」【3/9発売予定】、公式キャラクターブック秘ノート含む）
『青のミブロ』
『薫る花は凛と咲く』（４７都道府県ポストカードブック【3/9発売予定】含む）
『灰仭巫覡』
『黒月のイェルクナハト』
『Ｋ−９ 警視庁公安部公安第９課異能対策係』
『ゼロとヒャク』
『スルガメテオ』
『黄昏町プリズナーズ』
『杖と剣のウィストリア』
