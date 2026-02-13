ÊÆÃæ³°Áê¤¬¥É¥¤¥Ä¤Ç²ñÃÌ¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ4·îË¬Ãæ¤òÁ°¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤Î³°Áê¤¬13Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î4·î¤ÎÃæ¹ñË¬Ìä¤òÁ°¤Ë¡¢ÃÏ¤Ê¤é¤·¤ò¿Ê¤á¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤ÈÃæ¹ñ¤Î²¦µ£³°Áê¤Ï13Æü¡¢¥É¥¤¥ÄÆîÉô¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¥Ó¥ªÄ¹´±¤È²¦µ£³°Áê¤Ï°®¼ê¤·¤Æ¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤¿¸åÎ¾¹ñ¤Î¹â´±¤é¤È¶¦¤ËÃåÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤Î³°Áê¤Ë¤è¤ëÂÐÌÌ²ñÃÌ¤Ï¡¢Âè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¤Ï2²óÌÜ¤Ç¡¢²ñÃÌ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤äËÇ°×ÌäÂê¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬2026Ç¯4·î¤ËÍ½Äê¤¹¤ëÃæ¹ñË¬Ìä¤òÁ°¤Ë¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±¤¿´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î²ñÃÌ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¼óÇ¾¤ä³ÕÎ½¤é¤¬³°¸ò¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î²ÝÂê¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¹Ô¤ï¤ì¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬4Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î´Ø·¸¤Î¹ÔÊý¤â¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£