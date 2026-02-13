¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·ÐºÑÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > NY³ô¡¢Â³Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë NY³ô¡¢Â³Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë NY³ô¡¢Â³Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë 2026Ç¯2·î13Æü 23»þ39Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û13Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ÊÆ1·îÊª²Á2.4¡ó¾å¾º¡¡¿¤ÓÎ¨½Ì¾®¡¢Í½ÁÛ²¼²ó¤ë ¢¡¡Ö¤Ì¤«´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¤«¡×¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤Î½÷À¡Ä¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×Å±ÇÑ¤Ë¤¿¤áÂ©¡¡25Ç¯7·î ¢¡Çã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤Ï¡©¡¡¼Ö¹â¤À¤±¤Ç¤âÁ´Á³°ã¤¦¡Ä¸å²ù¤·¤Ê¤¤Áª¤ÓÊý¤È¤ª¤¹¤¹¤á¼Ö¼ï