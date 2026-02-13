NASAÍ¿Í¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖCrew-12¡×ÂÇ¤Á¾å¤²À®¸ù¡¡ISSÅþÃåÍ½Äê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2·î15Æü
NASA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤È¥¢¥á¥ê¥«´ë¶ÈSpaceX¡Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹X¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2026Ç¯2·î13Æü¡¢Í¿Í±§ÃèÈô¹Ô¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖCrew-12¡Ê¥¯¥ë¡¼12¡Ë¡×¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£±§ÃèÁ¥¤ÏÌµ»ö¤ËÃÏµå¼þ²óµ°Æ»¤ØÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢NASA¤äSpaceX¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¾ðÊó¡§Falcon 9 (Crew-12)
¡¦¥í¥±¥Ã¥È¡§Falcon 9 Block 5¡Ê¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó9 ¥Ö¥í¥Ã¥¯5¡Ë
¡¦ÂÇ¤Á¾å¤²Æü»þ¡§ÆüËÜ»þ´Ö 2026Ç¯2·î13Æü19»þ15Ê¬
¡¦È¯¼Í¾ì¡§¥±¥Í¥Ç¥£±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë
¡¦¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¡§Crew Dragon¡Ê¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡Ë±§ÃèÁ¥
Crew-12¤ÏISS¡Ê¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ø¤ÎÍ¿Í±§ÃèÈô¹Ô¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥³¥Þ¥ó¥À¡¼¤ÏNASA¤ÎJessica Meir±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÏNASA¤ÎJack Hathaway±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ÏESA¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±§Ãèµ¡´Ø¡Ë¤ÎSophie Adenot±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ª¤è¤ÓRoscosmos¡Ê¥í¥¹¥³¥¹¥â¥¹¡Ë¤ÎAndrey Fedyaev±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ç¤¹¡£
NASA¤ÎMeir±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ïº£²ó¤¬2²óÌÜ¤Î±§ÃèÈô¹Ô¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¡ÖSoyuz MS-15¡Ê¥½¥æ¡¼¥ºMS-15¡Ë¡×±§ÃèÁ¥¤ËÅë¾è¤·¡¢2019Ç¯9·î¡Á2020Ç¯4·î¤ËÂè61¼¡¡¿Âè62¼¡Ä¹´üÂÚºß¥¯¥ë¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆISS¤ÇÄ¹´üÂÚºß¤ò¼Â»Ü¡£NASA¤ÎChristina Koch±§ÃèÈô¹Ô»Î¤È¤È¤â¤Ë¹ç·×3²ó¡¦21»þ´Ö44Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ëÁ¥³°³èÆ°¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Roscosmos¤ÎFedyaev±§ÃèÈô¹Ô»Î¤âº£²ó¤¬2²óÌÜ¤Î±§ÃèÈô¹Ô¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖCrew-6¡×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇCrew Dragon±§ÃèÁ¥¤ËÅë¾è¤·¡¢2023Ç¯3·î¡Á2023Ç¯9·î¤ËÂè68¼¡¡¿69¼¡Ä¹´üÂÚºß¥¯¥ë¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆISS¤ÇÄ¹´üÂÚºß¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
NASA¤ÎHathaway±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÈESA¤ÎAdenot±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âº£²ó¤¬½é¤Î±§ÃèÈô¹Ô¤Ç¤¹¡£Hathaway±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ2500»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÈô¹Ô·Ð¸³¤¬¡¢Adenot±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÏÁÜº÷µßÆñ¤ä¥Æ¥¹¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ç3000»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÈô¹Ô·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö½é¡¢Crew-12¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï2026Ç¯2·î11Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èô¹Ô·ÐÏ©¾å¤ÎÅ·¸õ¾ò·ï¤Ë¤è¤ê12Æü¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¶¯É÷¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é13Æü¤ËºÆ±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4Ì¾¤ò¾è¤»¤¿Crew Dragon±§ÃèÁ¥¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö2026Ç¯2·î15Æü5»þ15Ê¬º¢¤ËISS¤È¥É¥Ã¥¥ó¥°¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢²èÁü¡¦±ÇÁü
Ê¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô Â®ÊóÈÉ¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
´ØÏ¢µ»öÄ¾¶á¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²¾ðÊó¡Ú¹¹¿·¡ÛNASAÍ¿Í¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖCrew-12¡×¤Î¥¯¥ë¡¼¤¬¥±¥Í¥Ç¥£±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÅþÃå¡¡2·î13Æü¤Ë¤âÂÇ¤Á¾å¤²¤ØNASAÍ¿Í¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖCrew-11¡×¤Î±§ÃèÁ¥¤¬ÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¡¡JAXAÌý°æµµÈþÌé±§ÃèÈô¹Ô»Î¤é4Ì¾¤¬Åë¾è»²¹ÍÊ¸¸¥¡¦½ÐÅµNASA - Commercial Crew Program (NASA Blogs)