¡Î¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡Ï¼«Ì±Âç¾¡¤¬ÆüÊÆ´Ø·¸¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡¢¥¦¥©¡¼¥«¡¼»á¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼Æ±»Î¤Î´Ø·¸¤¬ÂçÀÚ¤Ë¡×
¡¡¸µÃóÊÆÂç»È¤Î¿ù»³¿¸Êå»á¤È¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡¼Íý»öÄ¹¤Î¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼»á¤¬£±£³Æü¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Î¡Ö¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÎÂç¾¡¤¬¡¢º£¸å¤ÎÆüÊÆ´Ø·¸¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥«¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼Æ±»Î¤Î´Ø·¸¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿Âè£²¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÈÆ±¤¸¤¯ÎÉ¹¥¤ÊÎ¾¹ñ´Ø·¸¤ò¹â»ÔÀ¯¸¢²¼¤Ç´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¡£¿ù»³»á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¶¯¤¤Áê¼ê¤È¥Ç¥£¡¼¥ë¡Ê¼è°ú¡Ë¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢È×ÀÐ¤ÊÀ¯¸¢´ðÈ×¤¬ÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
