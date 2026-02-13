¥¤¥®¥ê¥¹»ï¡Ö¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡×¹â»Ô¼óÁê¤òÆÃ½¸¡¡¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÎÏ¤¢¤ë½÷À¡×
¥¤¥®¥ê¥¹»ï¡Ö¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡×¤Ï12Æü¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤òÂç¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¹â»Ô¼óÁê¤ò¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÎÏ¤ò»ý¤Ä½÷À¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃ½¸µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ½¸¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤ÆÂç¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ¤òºî¤êÂØ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼¡¤Ï²þ³×¤ËÆ§¤ß¹þ¤àÅÒ¤±¤Ë½Ð¤ë¤Ù¤¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÎÏ¶¯¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Î¼çÄ¥¤Ç¤âÍ¸¢¼Ô¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢ËÉ±ÒÎÏ¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¶¯²½¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤¹Í¤¨¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÈó³Ë»°¸¶Â§¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¿¥Ö¡¼¤Ë¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ï·òÁ´¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö³Ë¤Î»±¡×¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢¼þÊÕ¤ËÃæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¤È¤¤¤¦³ËÊÝÍ¹ñ¤äËÌÄ«Á¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢NATO²ÃÌÁ¹ñ°Ê¾å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´Ø·¸¤òÂ»¤Í¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÏ¢·È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÆÈ¼«¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤ò¤¿¤á¤é¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢·ÐºÑ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ä¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ø¤Î»²ÇÒ¤¬ÂÐ³°´Ø·¸¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ê¤É¡¢²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ½¸¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬Í¸¢¼Ô¤Ë¡Ö¤³¤Î·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò¼«Ê¬¤È¶¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢Åú¤¨¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¡Ö¥¤¥¨¥¹¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Îµ¡²ñ¤¬¼¡¤Î»ØÆ³¼Ô¤ËÅöÊ¬½ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£