¡¡ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°(JFL)¤ÎY.S.C.C.²£ÉÍ¤Ï13Æü¡¢MFÉÍ²¼±Í(30)¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¸©½Ð¿È¤ÎÉÍ²¼¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ¹â¡¢»º¶ÈÇ½Î¨Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÊÌÚSC¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆÁÅç¤ä°¦É²¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¡¢J1¤Ç20»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ò´Þ¤à¡¢J¥ê¡¼¥°ÄÌ»»150»î¹ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏJFL¤ÎYS²£ÉÍ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÉÍ²¼¤À¤¬¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò¤ò·èÃÇ¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¾¯½÷¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢²ÈÂ²¡¢Ãç´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ø¤¤¤Ä¤«¤¢¤ÎÁª¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¡£¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥×¥í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎÉ¤¤»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿ÍÃ£¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¶«¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥´¡¼¥ë¤Ê¤ó¤«·è¤á¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ç100ÅÀ¼è¤Ã¤¿¤È¤¤è¤ê100ÇÜ¤¯¤é¤¤Ë«¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¡£Í·¤Ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤µëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤Ç¤ª²Û»Ò¤À¤Ã¤Æº£¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤¨¤ë¤·¡¢¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤ÆÁ´ÉôÇã¤¨¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤»ö¤Ï¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¥×¥í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤¬¤¿¤À¤Î¿¦¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â³Î¤«¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼1¤Ä¤Ç¡¢¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤¿¤ê¡¢µã¤«¤»¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÅÜ¤é¤»¤ë»ö¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âç·¶ºÀ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿¦¶È¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬°ì¤Ä¶õ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã¯¤¬¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤à¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£º£Æü¤«¤éËÍ¤Ï¥×¥í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤òÌ´¸«¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÅ¾¿¦¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢·¯¤¿¤Á¤¬³èÌö¤¹¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
