º£ÅÙ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ì¡¼ÃÆ! ¥¹¥¥Ã¥Ù¿À¸Í¤ÇÀ¨¤ßÁý¤¹DF¼ò°æ¹âÆÁ¡Öº£µ¨¤Ï¤è¤êÁ°¤Ë¡×·ë¼Â¤µ¤»¤¿2ÀïÏ¢È¯&¥¢¥·¥¹¥È
[2.13 J1É´Ç¯¹½ÁÛWESTÂè2Àá ¿À¸Í 2-0 Ä¹ºê ¥Î¥¨¥¹¥¿]
¡¡Ãæ2Æü¤Î¡È2ÀïÏ¢È¯ÃÆ¡É¤Ï°µ´¬¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍDF¼ò°æ¹âÆÁ¤Ï0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾25Ê¬¡¢CK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢³°¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¡¢Ã¦ÎÏ¤·¤¿¤Þ¤Þ¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç±¦Â°ìÁ®¡£¡Ö¤ï¤ê¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤¿¡×¡£¥É¥é¥¤¥Ö²óÅ¾¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¾å¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ëÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ò°æ¤Ï10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)¤ÎFC¥½¥¦¥ëÀï¤Ç¤â¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¤Î¿¯Æþ¤«¤éº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤Çº£µ¨¤Î¸ø¼°Àï½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç2»î¹çÏ¢È¯¡£¡Ö±¿ÎÉ¤¯2²ó¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¤è¤ê²¡¤·¹þ¤ó¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¥È¥é¥¤¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¡Öº£µ¨¤Ï¤è¤êÁ°¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¡¢Á°¤Ç¤ÎÀºÅÙ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤à·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë°ÌÃÖ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦»î¹Ôºø¸í¤·¤¿·ë²Ì¤¬¤³¤Î2»î¹ç¤Ç½Ð¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¹¥´¶¿¨¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î·ë²Ì¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Á°È¾42Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¤ò¿¼¤¯²¡¤·¹þ¤ó¤À¤Þ¤Þ±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢ÀäÌ¯¤Êº¸Â¥¯¥í¥¹¤ÇMFº´¡¹ÌÚÂç¼ù¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÏÁê¼ê¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òÆ¨¤µ¤º¤ËÆó¼¡¹¶·â¤ËÅ¾¤¸¤¿¤³¤È¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ò°æ¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¿¼¤¯Æþ¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤º¡¢Î¥¤ì¤¹¤®¤â¤·¤Ê¤¤¡ÈÎÉ¤¤µ÷Î¥´¶¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¤¢¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤Ê¤¤¤È¥¯¥í¥¹¤ÎÃÊ³¬¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤¤¤·¡¢(¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿°æ¼ê¸ý)ÍÛ²ð¤Î¤È¤³¤í¤Ç»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£Ã¯¤¬¤É¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏCB¤â´Þ¤á¤Æ¡¢²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÉôÊ¬¤ÇÁá¤¯(¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò)¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ÎÉ¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡È¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤³¤½¼éÈ÷¤Î¤³¤È¤ò¡É¹Í¤¨¤Æ¡¢¹¶¼é¤ÏÉ½Î¢°ìÂÎ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤·¤Æ»î¹ç¤ò¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(¼ò°æ)
¡¡¤½¤ó¤Ê¼ò°æ¤Î1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤¬¾¡Éé¤òÊ¬¤±¡¢³«Ëë2Àá¤ÇÄÏ¤ó¤Àº£µ¨½é¤Î¾¡¤ÁÅÀ3¡£¤·¤«¤·¡¢¹¶¼é¤ò»Ê¤ëSB¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬Â³¤¯¤È¼¡¤â¼¡¤â¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¼éÈ÷¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡£¸åÈ¾¤Ï¼éÈ÷¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤·Á¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¿À¸Í¤Ï¸åÈ¾28Ê¬¤Þ¤ÇÈï¥·¥å¡¼¥È0¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¹¹¤òµ¡¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤¬Â³È¯¡£GKÁ°ÀîÂãÌé¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ÇÆñ¤òÆ¨¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Ï¼ºÅÀ¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Å¸³«¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥´¡¼¥ë¤â¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤¤¤Ï´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿°ìºòÇ¯¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ï90Ê¬´ÖÄÌ¤·¤Æ¶¯¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê¸åÈ¾¤ò2-0¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é1ÅÀÆþ¤ì¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤Ê¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°2»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ5¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¾å¡¹¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤â¤Ê¤ªÀ¨¤ß¤òÁý¤¹34ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ËËý¿´¤Ê¤·¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬·ë²Ì¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¿·¤¿¤Ë¼¡¤Î»î¹ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
