´Ú¹ñ¤ÎÌ¾Í¥¥Á¥§¡¦¥¸¥Î¤¬¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Ë½Ð±é·èÄê¡¡Ì´¤ÏÌµÂÌ¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¸·¤·¤¤Éã¤ò±é¤¸¤ë
¡¡ÃæÂ¼ÎÑÌé¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË22»þ¡ËÂè6ÏÃ¡Ê2·î20ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÌ¾Í¥¥Á¥§¡¦¥¸¥Î¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢K-POP¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¡È¸µ¡ÉÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸7¿Í¤¬¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤Æ¶¦¤ËÌ´¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®¤¤å«¤ÎÊª¸ì¡£
¡¡·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NAZE¡Ê¥Í¥¤¥º¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥æ¥ó¥®¡¢¥¢¥È¡¢¥¥à¥´¥ó¡¢¥É¥Ò¥ç¥¯¡¢¥¿¥¤½Ð¿È¤Î¥¿¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ½Ð¿È¤Î¥«¥¤¥»¥¤¤È¥æ¥¦¥ä¡£Èà¤é¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥É¥é¥Þ½Ð±é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ú¶ÊÇÛ¿®¤ä¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢NAZE¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦±óÆ£¿åÀ±¤òÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢NAZE¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¥Ê¥à¡¦¥Ï¥æ¥ó¤ò¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦TORINNER¡Ê¥È¥ê¥Ê¡¼¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ëÂç¼ê²»³Ú»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¥Á¥§¡¦¥®¥è¥ó¤ò¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¡¢TORINNER¤Î°µÅÝÅª¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥ê¥ç¥¦¤ò´äÀ¥ÍÎ»Ö¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè6ÏÃ¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤ÎÌ¾Í¥¥Á¥§¡¦¥¸¥Î¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¥Á¥§¡¦¥¸¥Î¤Ï¡¢½Å¸ü¤ÊÂ¸ºß´¶¤È°µÅÝÅª¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÏ²Ì¡¥É¥¯¥¿¡¼ ¥¥à¡¦¥µ¥Ö¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¡ØÁêÂ³¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¶áÇ¯¤â¡Øº£²ó¤Î¿ÍÀ¸¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ä¡Ø7¿Í¤ÎÃ¦½Ð¡Ê¥·¡¼¥º¥ó1¡Ë¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºîÉÊ¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Á¥§¡¦¥¸¥Î¤¬ËÜºî¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢NAZE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥æ¥ó¥®¤ÎÉã¿Æ¡¦¥·¥Ë¥ã¥ó¡£´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ò¤Þ¤¿¤Ë¤«¤±¤ÆÂç¼ê¾¦¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¥·¥Ë¥ã¥ó¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤ò°ìÀÚ¿®ÍÑ¤»¤º¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó·Ð±Ä¤Ç²ñ¼Ò¤òµÞÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£Âç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿ÆüËÜ»Ù¼Ò¤Î·Ð±Ä¤òÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥æ¥ó¥®¤Ë°Ñ¤Í¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥·¥Ë¥ã¥ó¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌ´¸«¤ë¥æ¥ó¥®¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÌ´¤òÄü¤á¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ä¡£
¡¡Ì´¤òÄÉ¤¦Â©»Ò¤È¡¢Ì´¤ò»ý¤Ä¤³¤ÈÌµÂÌ¤À¤È¸·¤·¤¯¸À¤¤Êü¤ÄÉã¡£²Ì¤¿¤·¤Æ2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë³Î¼¹¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥æ¥ó¥®¤ÏNAZE¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ÏTBS·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË22»þÊüÁ÷¡£
Âè6ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£Âè6ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡ÖÀ¸¤»Ä¤ë¤Ë¤Ï1°Ì³ÍÆÀ¤¬¥Þ¥¹¥È¡×¤ÈÈáÁÔ¤Ê·è°Õ¤ÇÄ©¤ó¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢TORINNER¤ËÇÔ¤ì¤¿NAZE¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç1°Ì¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¿ôÇ¯°ÊÆâ¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢²áµî¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬TEAM NAZE¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£
¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¶¤ÎÀÕÇ¤¤À¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¸ãºÊ¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÉé¤±¸¤¤Î¤Þ¤Þ¿ÍÀ¸¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â¾¤ÎÀ¸¤Êý¤òÁª¤Ö¼ê¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ãºÊ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊòÁ³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¥æ¥ó¥®¡£¼Â¤Ï¥æ¥ó¥®¤Ï¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÉã¡¦¥·¥Ë¥ã¥ó¡Ê¥Á¥§¡¦¥¸¥Î¡Ë¤È¡È1°Ì¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼¤á¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¥Ë¥ã¥ó¤Ï´ö¤Ä¤â¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¼ÒÄ¹¡£¡Ö¤ªÁ°¤Ê¤ó¤«¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¤Ç¤¤ëÌõ¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤À¤í¡×¤È¸·¤·¤¯¸À¤¤Êü¤Á¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡¢ÆüËÜ»Ù¼Ò¤Î·Ð±Ä¤òÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥æ¥ó¥®¤Ë°Ñ¤Í¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£Ì´¤òÄü¤á¤ë¡Ä¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤½¤¦¤ËÀÚ¤Ê¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥æ¥ó¥®¡£
¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¿åÀ±¡ÊÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ë¤¬TORINNER¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¥æ¥ó¥®¤ÏNAZE¤òÃ¦Âà¤¹¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿¥æ¥ó¥®¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Öº£Æü¤ÇNAZE¤ò¼¤á¤ë¡×¤È¹ð¤²¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê²¼¤é¤Ê¤¤ÅÛ¤é¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤Æ¤âÌ¤Íè¤¬¤Ê¤¤¡£¤â¤¦Í·¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¡¢¤ï¤¶¤È·ù¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¼Î¤Æ¡¢µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¢¤Õ¤ì¤Ç¤ëÎÞ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥æ¥ó¥®¡£°ìÊý¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡ÖÍ·¤Ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¸«Â»¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ°³´¡£¸ãºÊ¤Ï²¿¤È¤«¥°¥ë¡¼¥×¤ËÌá¤»¤Ê¤¤¤«¤È¥æ¥ó¥®¤ÎÉã¿Æ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¡£
¡¡¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ÏTBS·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË22»þÊüÁ÷¡£
