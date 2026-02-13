スノーボードクロス決勝トーナメント

ミラノ・コルティナ五輪の女子スノーボードクロス決勝トーナメントが13日に行われた。NHK中継では実況と人気解説者の微笑ましいやり取りがあり、視聴者が和んでいた。

転倒や接触はつきもののスノーボードクロス。終盤の大逆転劇、写真判定もあってスリル満点の人気種目だ。

NHK中継で解説を務めたのは、スノーボードで4度五輪出場の藤森由香さんだった。

三つ編みの選手を発見した実況から「三つ編みがはやっているんですかね」と問われると、「結構、三つ編みしている選手が多いイメージはありますけどね、昔から」と藤森さんは応じたが、ここから急展開を見せた。

「藤森さんはショートカットでしたもんね。……あ、違いました？」（実況）

「違いますねぇ」（藤森さん）

「ごめんなさい、すいません」（実況）

「今はショートなんですけど」（藤森さん）

「失礼しました、大変申し訳ありません」（実況）

もちろん深刻な感じではなく、笑いも混じっていた。視聴者の間にも反響が広がり、Xには「競技そのものも面白いのに二人のやり取りがめちゃくちゃ面白い！」「コントで草」「このやりとりかわいくてフイタ」「現役時代の髪型を間違えられて、ちょっと拗ねた感じの藤森由香さんがかわいい」「スノーボードクロス、実況の人が解説の藤森さんの現役時代の髪型を間違えるなんて何という失態w」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）