¿ÀÅÄÇì»³¡¡±©²ì¸¦ÆóÂáÊá¤ÏÉ÷Êª»í¤ÈÎÏÀâ¡ÖÉ÷Îë¤¬¥Á¥ê¥ó¤Ã¤ÆÌÄ¤Ã¤Æ¡Ø²Æ¤À¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Î¡×
¡¡¹ÖÃÌ»Õ¤Î¿ÀÅÄÇì»³¤¬£±£³ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÌä¤ï¤º¸ì¤ê¤Î¿ÀÅÄÇì»³¡×¤Ë½Ð±é¡£ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç²Æì¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤Î±©²ì¸¦Æó¡ÊËÜÌ¾¡¦áÄ¿¿Èþ´îÃË¡ËÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê²¿¤ÎÌ®Î¬¤â¤Ê¤¯¡Ö±©²ì¸¦ÆóÂáÊá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿Çì»³¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ²¶¤Ï¡¢±©²ì¸¦Æó¤µ¤ó¤òÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÀþ¤Ç¸«¤Æ¤ë¤«¤é¡£²¶¤ÏÊÆ»³Î´°ì¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¡¢±©²ì¸¦Æó¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¤¦¤½¤Ö¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¡¢¤½¤Î±©²ì¤µ¤ó¤µ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤µ¡¢²¶¤¹¤²¤¨¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤â¤µ¡¢²¿¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Öµ¨Àá¤ÎÉ÷Êª»í¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£É÷Îë¤¬¥Á¥ê¥ó¤Ã¤ÆÌÄ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø²Æ¤À¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Î¡£½Õ¡¢²Æ¡¢½©¡¢±©²ì¸¦Æó¡¢Åß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡¢¤â¤Ï¤ä¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±©²ìÍÆµ¿¼Ô¤È²áµî¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤ÎÉã¡¦ÇßµÜÃ¤É×¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£ÇßµÜ¤µ¤ó¤Ï±©²ìÍÆµ¿¼Ô¤ò¡Öµ©Âå¤Î¥ï¥ë¡×¤È¸Æ¤Ó·ù°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇßµÜ¤µ¤ó¤Î¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿»³¾ë¿·¸à¤µ¤ó¤¬¡ÖÃç´Ö¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤âÅÜ¤ë¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¼ýÏ¿Ãæ¤Ë²¿»þ´Ö¤â±©²ìÍÆµ¿¼Ô¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ì¤ÏÊÌ¿Í¤Ç¡Ä¡Ö¸å¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¥Þ¥¤¥±¥ëÉÙ²¬¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÏÃ¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤»³¾ë¤µ¤ó¤½¤Î¸å¼Õ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼ã¼Ô¸þ¤±¤Î¹ÖÃÌ²ñ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö±©²ì¸¦Æó¤Ã¤ÆÃ¯¡©¡×¡Ö¥Þ¥¤¥±¥ëÉÙ²¬¤Ã¤ÆÃ¯¡©¡×¤È¥Ý¥«¥ó¤È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¸ÅÅµ·ÝÇ½¤ï¤«¤ó¤Í¤¨¤«¤é¡£¸ÅÅµ¤Î¿Í¤¿¤Á¤À¤í¤Ã¤Æ¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤¹¤ï¤±¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡£ÊÆ»³Î´°ì¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢¤¹¤ë¤ÈÊÌ¤ÎÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤â¤¦¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡Êº£Æü¤Ï¤·¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¸ì¤ê¤³¤ÎÏÃÂê¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¡£