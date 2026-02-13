任侠シリーズ『CONNECT 覇者への道』最新章の舞台は沖縄、2・27よりU-NEXT先行独占配信
俳優の山本裕典、北代高士、高岡蒼佑らが共演する任侠シリーズ『CONNECT 覇者への道』の最新章（16・17・18）が、2月27日より動画配信サービス「U-NEXT」で独占先行配信される。
これまで関東を中心に展開してきた物語が、新章では舞台を沖縄へと移し、新勢力・琉球会との激突が描かれる。熱血漢の沢村竜一（山本）と、冷静沈着な相馬邦人（北代）という対照的なバディの関係性や、組織同士の駆け引きも見どころとなりそうだ。
物語は、新規事業のため沖縄を訪れた東洋会（横浜最大の暴力団組織）が地元組織・琉球会とのトラブルに巻き込まれることから動き出す。東洋会を支える存在に成長した宗像組組長・宗像清蔵（高岡）の判断で沢村と相馬が現地に呼び寄せられ、事態の収拾へ向けて動き出すが、沖縄には新たな人物や思惑が交錯し、宗像組史上最大級のピンチが訪れるという。関東では東洋会、八王会（東京最大の暴力団組織）、真道組（大阪に拠点を置く日本最大の暴力団組織）による会合も進行し、勢力図を巡る緊張感も高まっていく。
山本と北代が演じる対照的なバディのやり取りはますます安定感が増し、高岡は最新章でも見事なアクションを披露。東洋会会長・向井重政（菅田俊）と八王会会長・黒須明人（本宮泰風）の緊迫感あふれる腹を探り合いも描かれる。そして、今回の物語の鍵を握る新垣琢磨役で、近年バイプレーヤーとしてドラマなどで活躍中の菅原卓磨が出演。いしだ壱成、松田賢二、高杉亘、舘昌美、萩野崇、浜田学らも引き続き出演する。
本シリーズには欠かせない“ラーメン”シーンは、沖縄を代表するソウルフード・沖縄そばが登場する。
■山本裕典のコメント
今回、自分の出演シーンが全編沖縄ロケでした。ただでさえ過酷な撮影ロケを不慣れな沖縄での撮影…スタッフ・キャスト陣は始めは浮かれていたのですが、日が経つにつれて疲弊していきました。が、しかし、北代高士氏だけは終始浮かれてテンションマックス。彼のポジティブに皆助けられました（笑）。撮影が早く終わったら、国際通りで2人でステーキを食べに付き合わされました。2話ぶりに宗像の親父が登場。やはり、3人で歩くシーン、掛け合いのシーンはしっくりくるなと感じました！沖縄ヤクザとの抗争、沢村の格闘シーンは今回も必見です!!
■北代高士のコメント
新作のリリースが決定しました。応援して下さる皆様、いつもありがとうございます！なんといっても今回の見処は“沖縄”です。キャスト・スタッフみんなで海を渡り、あの唯一無二の空気感の中、沖縄ロケを行いました。正直もう、ずっとウキウキしてました（笑）。現地で出会った方々にも本当に良くしていただきき「CONNECT」のチームがより深まるロケとなりました。現場の温かさが作品にも映っていると思います！あ、もちろん沖縄の“あの麺”も登場します。ぜひお楽しみに!!
■高岡蒼佑のコメント
まずはシリーズ化以降、第16話まで続けることができました。これもひとえに皆様のご視聴のおかげであり、心より感謝申し上げます。今回の舞台は沖縄で、主にコザを中心に撮影を行いました。東京での撮影とは異なる雰囲気が画面にも表れているかと思いますので、ぜひその違いもお楽しみいただければ幸いです。温かい人々と穏やかな気候にも恵まれ、非常に良い環境の中で撮影を進めることができました。物語にも動きが出てきており、自分自身、今後の展開を楽しみにしております。引き続きご視聴のほど、何卒よろしくお願いいたします。
■監督・脚本：藤原健一のコメント
今回の16〜18は、沖縄本島の中間部であるコザの街を舞台としています。観光地とは違った独特の沖縄の文化、“アメリカ”の匂いが漂う街でもあります。そんな街で、琉球会により窮地に立たされる宗像清蔵と向井直政。これまで宗像に助けられる立場だった沢村と相馬が宗像らのピンチを救うべく奮闘する。彼らの成長した姿にぜひご注目ください。また、八王会や名和会など、組同士のさまざまな思惑。次回が気になる展開も楽しんでもらえればと思います。最後に、今回はラーメンに代わって沖縄そば・ソーキそばが登場しますので、そちらの方も楽しみに観てもらえればと思います。
