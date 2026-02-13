ÊÆ1·îÊª²Á2.4¡ó¾å¾º¡¡¿¤ÓÎ¨½Ì¾®¡¢Í½ÁÛ²¼²ó¤ë
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÏ«Æ¯¾Ê¤¬13ÆüÈ¯É½¤·¤¿1·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç2.4¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£¿¤ÓÎ¨¤ÏÁ°·î¤«¤é½Ì¾®¤·¤¿¡£2.5¡óÄøÅÙ¤Î¾å¾º¤ò¸«¹þ¤ó¤À»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£ÊÑÆ°¤¬·ã¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¿©ÉÊ¤ò½ü¤¤¤¿¥³¥¢»Ø¿ô¤Ï2.5¡ó¾å¾º¤Ç¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛÊÂ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÊÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤¬7.5¡ó²¼¤¬¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿©ÉÊ¤Ï2.9¡ó¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ï6.3¡ó¡¢½»µïÈñ¤Ï3.0¡ó¤½¤ì¤¾¤ì¾å¾º¤·¤¿¡£CPI¤ÎÁ°·îÈæ¡Êµ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¡Ë¤Ï0.2¡ó¡¢¥³¥¢»Ø¿ô¤Ï0.3¡ó¤½¤ì¤¾¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ï¡¢Êª²Á¤ä¸ÛÍÑ¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¶âÍ»À¯ºö¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£