タレント長嶋一茂（60）が13日、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。安倍晋三元首相から出馬要請を受けていたことを明かした。

一茂はオープニングトークの中で、夢に安倍晋三元首相が登場したことを報告。安倍さんとの交流について「何度か食事したことがあって」と話し、「時効だから言うけど、当時安倍さんが一番最初は幹事長やられている時。その後総理になった時なんだけど、『参院選に出てください』って言われたの」と、2度にわたり出馬の誘いを受けていたことを明かした。

共演の高嶋ちさ子が疑わしげに見つめると、一茂は「本当に。本当！ うそじゃないよ！」と強調し、「その時俺はテレビもそれなりにやってて、CMもそれなりにたくさんやってたんです。今と違って」。高嶋が「コメンテーターやる前だ。だからだよ！」と勝手に納得すると、「コメンテーターやっちゃったらバカが露呈して本当は誘われないってこと？」と自虐で笑いを誘った。

一茂はさらに「いや、コメンテーターやった後もちゃんと（要請は）来てますよ？ 一番最初は幹事長になった時だから。その後総理になった時もお誘いあったから。その時もうコメンテーターやってた」と説明。「俺のコメントがキレてたから」と得意げにすると、高嶋は「不思議だよね〜」と釈然としない様子だった。