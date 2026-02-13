CTC¡ßMRI¡¢¥ª¡¼¥ë¸÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÇÊ¬»¶·¿¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü
°ËÆ£Ãé¥Æ¥¯¥Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡ÊCTC¡Ë¤Ï2·î9Æü¡¢»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊMRI¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¼¡À¤ÂåÄÌ¿®´ðÈ×¡Ö¥ª¡¼¥ë¸÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÊAPN¡Ë¡×¤ÈÊ¬»¶·¿¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡ÖTiDB¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ê¬»¶·¿¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¡¾Ú¤ò¤¦¤±¡¢ÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤òÍÞÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¡¼¥¿½èÍýÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¼¡À¤Âå¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
º£²ó¤Î´Ê°×¼Â¾Ú´ðÈ×¾å¤Ç¤Î¸¡¾Ú¥¤¥á¡¼¥¸
¡û¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÊ¬»¶ÇÛÃÖ¤Ë¤ª¤±¤ëÄÌ¿®ÃÙ±ä¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ©¤à
º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤Ï¡¢AI³èÍÑ¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬ÁýÂç¤¹¤ëÃæ¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤äºÒ³²ÂÐºö¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤òÊ¬»¶ÇÛÃÖ¤¹¤ëÆ°¤¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢µ÷Î¥¤ËÈ¼¤¦ÄÌ¿®ÃÙ±ä¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£APN¤Ï¡¢¸÷¿®¹æ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄãÃÙ±ä¡¿ÂçÍÆÎÌ¡¿Äã¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ëÄÌ¿®µ»½Ñ¤Ç¡¢¾Íè¤Î¾ðÊóÄÌ¿®´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½Ñ¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢APN´Ä¶¾å¤ËÌó70km·÷Æâ¤Ç2¤Ä¤Î²¾ÁÛ¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤È3¤Ä¤Î¥ê¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤ÎÊ¬»¶·¿SQL¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡ÖTiDB¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Ç¡¼¥¿Ê¬»¶½èÍý¤ÎÆ°ºî¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£MRI¤ÏÁíÌ³¾Ê¤«¤é¤Î°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¥ª¡¼¥ë¸÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î´Ê°×¼Â¾Ú´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹ÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡¾Ú¤òCTC¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤Î¥ê¡¼¥¸¥ç¥ó´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿¤¬ÃÙ±ä¤Ê¤¯Æ±´ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
APNÄÌ¿®¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ê¬»¶·¿¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î´üÂÔ¸ú²Ì
º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢ÄãÃÙ±äÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤ÊAPN´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢TiDB¤¬Ê£¿ô¥ê¡¼¥¸¥ç¥ó´Ö¤ÇÀµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¹¹¿·»þ¤ÎÆ±´ü½èÍý¤¬ÃÙ±ä¤Ê¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤Ë¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¥ê¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¾éÄ¹¹½À®¤ÎÍ¸úÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯10·î22Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡£º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿À®²Ì¤ò´Þ¤á¡¢º£¸åÆ±¼Ò¤Ï¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ä¹µ÷Î¥ÅÁÁ÷¤Î¸¡¾Ú¤ä¡¢¼Â±¿ÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë´ð¤Å¤¯É¾²Á¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤À¡£
