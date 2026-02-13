Apple Vision ProÍÑ¤ÎYouTube¥¢¥×¥ê¡¢¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¶õ´ÖÆ°²è¤âÂçÇ÷ÎÏ¤ÇºÆÀ¸
Apple Vision ProÍÑ¤ÎYouTube¥¢¥×¥ê¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎYouTubeÆ°²è¤È¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬¡¢·à¾ì¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¤¤¯ÀººÙ¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£¶õ´ÖÆ°²è¤Ë²Ã¤¨¡¢3D¡¢VR180¡¢360ÅÙÆ°²è¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥´¡¼¥°¥ë¼°¤ÎApple Vision Pro¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¥¢¥×¥ê¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËApple Vison Pro¤ÎApp Store¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÔË¾¤ÎApple Vision ProÍÑYouTube¥¢¥×¥ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¤ÎYouTube»ëÄ°¥¢¥×¥ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏËÜ²È¤«¤é¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤À
Apple Vision Pro¤ÎÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤òºÎÍÑ¤¹¤ë
2024Ç¯2·î¤Ë³¤³°¤ÇÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Apple Vision Pro¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇYouTube¥¢¥×¥ê¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Safari¤ÇYouTube¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ì¤Ð¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤äµ¡Ç½¤ÏËþÂ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢YouTube¸ø¼°¤Î¥¢¥×¥ê¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ä»ëÄ°¤ÎÂÎ¸³¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£ÅÐÏ¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡¢»ëÄ°ÍúÎò¤Ê¤É¤Ë¤â´ÊÃ±¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£
Apple Vision ProÈÇ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¶õ´ÖÆ°²è¤ÎºÆÀ¸¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¶õ´ÖÆ°²èÀìÍÑ¤Î¥¿¥Ö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶õ´ÖÆ°²è¤ËÁÇÁá¤¯¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£Æ°²è¤òºÆÀ¸¤·¤Ê¤¬¤é¤Û¤«¤Îºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÊØÍø¡£
