ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ú¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Û
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê1·î¡Ë22:30
·ë²Ì¡¡0.2%
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡0.3%¡ÊÁ°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡2.4%
Í½ÁÛ¡¡2.5%¡¡Á°²ó¡¡2.7%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
·ë²Ì¡¡0.3%
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡Ê¿©ÉÊ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡2.5%
Í½ÁÛ¡¡2.5%¡¡Á°²ó¡¡2.6%¡Ê¿©ÉÊ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ)
·ë²Ì¡¡0.2%
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡0.3%¡ÊÁ°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡2.4%
Í½ÁÛ¡¡2.5%¡¡Á°²ó¡¡2.7%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
·ë²Ì¡¡0.3%
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡Ê¿©ÉÊ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡2.5%
Í½ÁÛ¡¡2.5%¡¡Á°²ó¡¡2.6%¡Ê¿©ÉÊ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ)