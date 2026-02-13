ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÎÈ¯É½¸å¤Î¥É¥ëÇä¤ê¤Ï»ýÂ³¤»¤º¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡£±·î¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢Áí¹ç¤ÎÁ°Ç¯Èæ¤Î¿¤Ó¤¬Á°·î¤«¤éÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÆß²½¡¢¥³¥¢¤ÎÁ°Ç¯Èæ¤Î¿¤Ó¤¬Á°·î¤«¤éÍ½ÁÛÄÌ¤êÆß²½¤·¤¿¡££±·î¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÎÈ¯É½¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇ½é¤ÎÈ¿±þ¤Ï¥É¥ëÇä¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÆ°¤¤Ï»ýÂ³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤ÏÈ¯É½¸å¤Ë153±ßÂæÁ°È¾¤«¤é152.90Âæ¤Þ¤ÇÃÍ¤òºï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë153±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤ÏÈ¯É½¸å¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó¶¯´Þ¤ß¡¢ËÜÆü¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢1.1885ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¾å¤²¤òÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USDJPY¡¡153.16¡¡EUR/USD¡¡1.1869
