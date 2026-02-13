¥É¥ë±ß¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ï£±£µ£³¡¥£±£µ±ßÉÕ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥É¥ë±ß
¸½ÃÍ153.10¡¡¹âÃÍ153.67¡¡°ÂÃÍ152.67
154.62¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
154.15¡¡Äñ¹³2
153.62¡¡Äñ¹³1
153.15¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
152.62¡¡»Ù»ý1
152.15¡¡»Ù»ý2
151.62¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í±ß
¸½ÃÍ181.75¡¡¹âÃÍ182.28¡¡°ÂÃÍ181.22
183.34¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
182.81¡¡Äñ¹³2
182.28¡¡Äñ¹³1
181.75¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
181.22¡¡»Ù»ý1
180.69¡¡»Ù»ý2
180.16¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
¸½ÃÍ208.74¡¡¹âÃÍ209.33¡¡°ÂÃÍ207.93
210.80¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
210.07¡¡Äñ¹³2
209.40¡¡Äñ¹³1
208.67¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
208.00¡¡»Ù»ý1
207.27¡¡»Ù»ý2
206.60¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
