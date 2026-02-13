ビートたけしさん（79）が12日、自身が審査員を務めるお笑いコンテストに出席。さらに、ビートきよしさん（76）も登場し、浅草にツービートがそろいました。

たけしさんが審査員を務めるのは、第8回江戸まちたいとう芸楽祭の『たけしが認めた若手芸人 ビートたけし杯「お笑い日本一」』。たけしさんとお笑いコンビ・ナイツの前で、8組の若手芸人が漫才やコントを披露しました。

最初の挨拶で、たけしさんは「きよしさんが楽屋に来た」と明かし、きよしさんを壇上に呼ぶとツービートの共演が実現。2人がそろうと客席からは大歓声があがりました。

たけしさんは「漫才やめたの30年以上前だろ、40年か」と発言。さらに「おまえとの漫才じゃなかったら、もっと早く売れていた」などとたたみかけるようにきよしさんのことをいじり、会場を笑いに包みました。

そして、たけしさんの一声で、急きょきよしさんも審査員を務めることになりました。『おおぞらモード』、『共犯者』、『サルベース』、『ジグザグジギー』、『スパイシーガーリック』、『ツンツクツン万博』、『ナチョス。』、『ラパルフェ』の8組の若手芸人たちが審査員の前でネタを披露しました。

優勝を手にしたのはスパイシーガーリック。表彰式で、きよしさんは「優勝賞金の30万円の半分、15万円を私にキックバックしてください」と発言。続けて「あとで楽屋に顔を出しますから」と笑いを誘いました。

たけしさんは「漫才師の誇りっていうのは、どこにいってもうけてみせるっていう。客が少なくても、絶対腹抱えて笑うような芸を見せるっていうのが一番基本だから。それを忘れたら芸人なんかやめたほうがいい」とアドバイスをし、「あんたたちは若手のトップクラスにいるんだから、自分たちでお笑いブームを作り出すような言い方をしないと後輩もいなくなるし、だめになるから、とにかく頑張ってな」とエールを送りました。