¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡áºäËÜ¹¬¿®¡ÛÊÆÏ«Æ¯¾Ê¤¬£±£³ÆüÈ¯É½¤·¤¿£±·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ£²¡¦£´¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤Ï£²¡¦£·¡ó¤Ç¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î£²¡¦£µ¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£°ÍÁ³¤È¤·¤Æ£²¡ó¤ò¾å²ó¤ëÊª²Á¾å¾º¤¬Â³¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤äÍî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ö¼Ò²ñ¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç²È·×¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¥¬¥½¥ê¥ó¤Ï£·¡¦£µ¡ó¤Î²¼Íî¤È¤Ê¤ê¡¢£²¤«·îÂ³¤±¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿©ÉÊ¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï£²¡¦£¹¡ó¤Ç¡¢£³¡¦£±¡ó¤À¤Ã¤¿£±£²·î¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¿©ÉÊ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½ü¤¤¤¿»Ø¿ô¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï£²¡¦£µ¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Êª²ÁÆ°¸þ¤Ï¸ÛÍÑ¾ðÀª¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤¬¶âÍ»À¯ºö¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢¸ÛÍÑ¾ðÀª¤¬·øÄ´¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÏÅöÌÌ¤Ï¶âÍø¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤È¤Î¸«Êý¤¬º¬¶¯¤¤¡£