¥×¥ì¥¹¹©¶È¤ÎÁª¼ê¤â»ØÆ³¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ë¾®³ØÀ¸¤È¹â¹»À¸£¹¿Í¤¬¥Þ¥é¥½¥óÄ©Àï
¡¡¹¾¤ÎÅç¡ÊÆ£Âô»Ô¡Ë¤òµ¯ÅÀ¤Ë³¤´ßÀþ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¾ÅÆîÆ£Âô»ÔÌ±¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏÀè·î£²£µÆü¡¢Ìó£¹£´£°£°¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥ó¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿£±¡¦£¹¥¥í¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥é¥ó¤Ç¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â·üÌ¿¤ËÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£Æ±»Ô¤Ç»ùÆ¸¸þ¤±¤Î±¿Æ°¶µ¼¼¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÁ±¹ÔÂç±Û¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Ï¾®³ØÀ¸¤È¹â¹»À¸¤Î£¹¿Í¤¬½Ð¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤Ê¤É¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏºòÇ¯£´·î¤«¤éËè·î¡¢¥×¥ì¥¹¹©¶ÈÎ¦¾åÉô¡ÊÆ±»Ô¡Ë¤ÎÁª¼ê¤é¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ë»ùÆ¸¸þ¤±¤ÎÎ¦¾å¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡£¾ã³²¤ÎÆÃÀ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤Ï½¸ÃÄ³èÆ°¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¤¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î½ÂÃ«ÌïÀ¸ÂåÉ½Íý»ö¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ï¡ÖÂç¿Í¿ô¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤«¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂç²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤ÎÄ«¡¢¾¯¤·¤³¤ï¤Ð¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç½¸¹ç¾ì½ê¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©ÅìËóÌî¾®¤ÎÆÃÊÌ»Ù±çµé¤ËÄÌ¤¦£¶Ç¯¤Î¹â¶¶ÚßÂçÏ¯¤µ¤ó¡Ê£±£²¡Ë¡£¼«ÊÄ¾É¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¡Ê£Á£Ó£Ä¡Ë¤äÃí°Õ·çÇ¡Â¿Æ°¾É¡Ê£Á£Ä£È£Ä¡Ë¤ËÈ¼¤¦¸÷²áÉÒ¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áÅÙ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡É½¾ð¤³¤½¹Å¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖËèÆü³Ø¹»¤Ç¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿ÉñÂæ¤Ë¿´¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£È¼Áö¼Ô¤È£²¿Í£±ÁÈ¤ÇÁö¤ê¡¢·ë²Ì¤Ï£´£¹ÁÈÃæ£¸°Ì¡£¡Ö¡ÊÎ¦¾å¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡ËºÇ½é¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¡¢¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¿¡×¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦¹¾¤ÎÅçÂç¶¶¤ÎÉüÏ©¤Ç¤Ï¤¬¤à¤·¤ã¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³Ø£´Ç¯¤«¤é³Ø¹»¤Î»ýµ×ÁöÂç²ñ¤òÁö¤ë¤Ê¤É±¿Æ°¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê¹â¶¶¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¹¾¤ÎÅç¤Ç¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÁØ°ÕÍß¤ò¹â¤á¤¿¡£Âç·²½°¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÂ¤¤¤Ê¤¯ÏÓ¤ò¿¶¤ë»Ñ¤ËÊì¹áÆà»Ò¤µ¤ó¤â¡ÖµîÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦¿Íº®¤ß¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È³Î¤«¤ÊÊÑ²½¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
