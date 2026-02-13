¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¤ÎÉþ¡Û¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡ª 40¡¦50Âå¤¬Â¨¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¡ÖÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¡×
Âç¿Í¤Ê¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤â¾åÉÊ¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±³Ú¤ËÃå¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡ª ¤½¤ì¤Ê¤é¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¤¬ÊØ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢Äø¤è¤¯¥é¥Õ¤Ê¤Î¤Ë¾åÉÊ¤µ¤âÎ¾Î©¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤¹¤®´¶¤Ê¤¯¼«Á³ÂÎ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò¥Þ¥Í¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç
´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¸ー¥ó¥º¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¡£¹ø¤Þ¤ï¤ê¤äÂÀ¤â¤â¤ò¥«¥Ðー¤·¤Ä¤Ä¤â¹¤¬¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥é¥Õ¤¹¤®¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£¥·¥ã¥Ä¤ä¥«¥Ã¥È¥½ー¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¹¥¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬´°À®¡£¥¹¥Ëー¥«ー¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥ï¥ó¥Ô¥ì¥¤¥äー¥É¤ÇÂç¿Í¤Î¤³¤Ê¤ì´¶¤ò¥×¥é¥¹
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¤¥ó¥Êー¤Ë½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¥³ー¥Ç¤¬·è¤Þ¤ë¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¤Ï¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡£Æó½Å¥¬ー¥¼ÁÇºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½À¤é¤«¤µ¤È¹µ¤¨¤á¤Ê¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Ç¡¢¾åÉÊ¤Ë¸«¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Êー¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¥í¥ó¥°¥·ー¥º¥ó»È¤¨¤ë¡¢Ãå²ó¤·ÎÏ¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤ò½Å¤Í¤¿¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤é¡¢³Ú¤Á¤ó¤Ê¤¦¤¨¤Ë¤³¤Ê¤ì¸«¤¨¤â³ð¤¦¤«¤â¡£
Writer¡§licca.M