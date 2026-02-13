¡ØDREAM STAGE¡ÙÂè6ÏÃ¤Ë´Ú¹ñÌ¾Í¥¥Á¥§¡¦¥¸¥Î¡¡Ì´¤ò½ä¤ëÉã»Ò³Î¼¹
¡¡ÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¡Ê20Æü¡Ë¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥Á¥§¡¦¥¸¥Î¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£K-POP¶È³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤¿å«¤òÉÁ¤¯Æ±ºî¤Ç¡¢NAZE¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥æ¥ó¥®¤ÎÉã¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ÄÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤é
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¡È¸µ¡ÉÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë7¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤¬Ì´¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÈK-POPÈÇ¥¹¥Ýº¬¥É¥é¥Þ¡É¡£·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×NAZE¤Ï¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥æ¥ó¥®¡¢¥¢¥È¡¢¥¥à¥´¥ó¡¢¥É¥Ò¥ç¥¯¡¢¥¿¥¤½Ð¿È¤Î¥¿¡¼¥ó¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¤Î¥«¥¤¥»¥¤¤È¥æ¥¦¥ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ê¤¬¤é³Ú¶ÊÇÛ¿®¤ä¥é¥¤¥Ö¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇTORINNER¤ËÇÔ¤ì¤¿NAZE¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤ë¡£¡ÖÀ¸¤»Ä¤ë¤Ë¤Ï1°Ì³ÍÆÀ¤¬¥Þ¥¹¥È¡×¤ÈÇØ¿å¤Î¿Ø¤ÇÎ×¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢1°Ì¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾Íè¤Ë°Å±À¤¬Éº¤¦¡£¸ãºÊ¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¶¤ÎÀÕÇ¤¤À¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤¬¡¢¥æ¥ó¥®¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÉã¡¦¥·¥Ë¥ã¥ó¤È¡Ö1°Ì¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼¤á¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¡¦¥¸¥Î¤¬±é¤¸¤ë¥·¥Ë¥ã¥ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ò¤Þ¤¿¤Ë¤«¤±¤ÆÂç¼ê¾¦¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¼Â¶È²È¡£Â¾¼Ô¤ò¿®ÍÑ¤»¤º¥ï¥ó¥Þ¥ó·Ð±Ä¤Ç²ñ¼Ò¤òµÞÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢ÆüËÜ»Ù¼Ò¤òÂ©»Ò¤ËÇ¤¤»¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¡£¡Ö¤ªÁ°¤Ê¤ó¤«¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¤Ç¤¤ëÌõ¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤À¤í¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯¸À¤¤Êü¤Á¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦¥æ¥ó¥®¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Á¥§¡¦¥¸¥Î¤Ï¡ØÏ²Ì¡¥É¥¯¥¿¡¼ ¥¥à¡¦¥µ¥Ö¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ØÁêÂ³¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢½Å¸ü¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿Ì¾Í¥¡£¿Æ»Ò¤Î³Î¼¹¤È¤¤¤¦½Å¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥æ¥ó¥®¤ÏºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¸å¡¢¡Öº£Æü¤ÇNAZE¤ò¼¤á¤ë¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¹ð¤²¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê²¼¤é¤Ê¤¤ÅÛ¤é¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤Æ¤âÌ¤Íè¤¬¤Ê¤¤¡£¤â¤¦Í·¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤¹¡£ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤éµî¤ë¥æ¥ó¥®¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï²¿¤«¡£¸ãºÊ¤ÏÉã¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç»×¤ï¤ÌÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ì´¤òÄÉ¤¦Â©»Ò¤È¡¢Ì´¤òÌµÂÌ¤À¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ëÉã¡£Éã»Ò¤Î³Î¼¹¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¥æ¥ó¥®¤ÏNAZE¤Ë»Ä¤ë¤Î¤«¡£
