ºò²Æ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤«¤é¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤Ï¤³¤³¤«¤é½Ð¾ì»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
Í¥¤ì¤¿Â¸µ¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤Á¡¢¸Ä¿Í¤Ç¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¤Ç¤¤ë¥¨¥¼¤ÏËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤À¤¬¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤½¤ÎÎÏ¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤³¤½´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¥¨¥¼¤Ï¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï34»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿ºòÇ¯11·îËö¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï°Ê¹ß¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¤è¤ëÀï½ÑÅª¤Ê·èÃÇ¤À¤È¸òÂåÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¸µ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëFW¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¯¥é¥¦¥Á»á¤Ï¡¢¥¨¥¼¤Ï¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¡Ê¥¨¥¼¡Ë¤Ï¤³¤³9»î¹ç¤¯¤é¤¤¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤«¤é¡¢º£Æü¤ÏÀèÈ¯¤Ç¡Ø¤è¤·¡¢¸«¤»¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤ÏÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢Á°È¾¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ËÍí¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÖÈà¤Ë¤ÏÆ±¾ð¤·¤¿¤è¡£¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¥×¥ì¥¹¤Ç¹×¸¥¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢Èà¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈËµ´Ñ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£30Ê¬¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿¤¬Èà¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤«¤é¤Í¡×¡Ê¡ØTNT Sports¡Ù¤è¤ê¡Ë
¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Æ¤ÐÁÏÂ¤À°î¤ì¤ë¥×¥ì¥¤¤Ç°ã¤¤¤òºî¤ì¤ë¥¨¥¼¤À¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Î¥×¥ì¥¤¤ä¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤¿¤á½Ð¾ì»þ´Ö¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¥¯¥é¥¦¥Á»á¡£¤Þ¤¿Æ±»á¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥¨¥¼¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤â´í¤¦¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëOB¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥¡¼¥ª¥ó»á¤Ï¡Ö¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤Û¤ÉÀï½Ñ¹½Â¤¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¥¨¥¼¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Þ¤ÀÅ¬±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤À¤ÈÍÊ¸î¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤âËÜ³Ê²½¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤Ç¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤«¡£