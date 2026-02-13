2026W杯へオーストラリア代表のセンターフォワード1番手は誰になる 移籍したイングランド2部でいきなりハットトリックを決めた若き点取り屋への期待
2026W杯でオーストラリア代表のFW1番手になるのは誰だろうか。
今週強烈にアピールしたのは、今冬にデンマークのランダースからイングランド2部のノリッジ・シティへ移籍した21歳のFWモハメド・トゥレだ。
トゥレは2023年にオーストラリア代表デビューを果たしている期待の若手ストライカーで、10日に行われたオックスフォード戦に先発出場。開始1分にゴールを決めると、一気にハットトリックを達成。新天地ノリッジ・シティで最高のスタートを切った。
「これがトゥレに我々が期待していたものだ。彼はまだ多くの可能性を秘めた若者であり、改善すべき点もたくさんあるが、学習が速いね。今週は彼にハーランドがどのようにスペースを作り出しているのか、またルカクがどのように体を使うか資料をいくつか見せてきた。背後のスペースを見つけ、ゴール前で決定的な働きが出来るストライカーがチームには必要なのだ」
オーストラリア代表は2026W杯のグループステージで開催国のアメリカ代表、パラグアイ代表、そしてUEFA・パスC勝者と同じグループDに入っているが、トゥレは先発の座を勝ち取れるだろうか。