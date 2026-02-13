¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤Î¸å³ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡¡PSG¿·¼é¸î¿À¸õÊä¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¶¥Áè¤ËÉé¤±¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡©¡Ö¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¤è¤ê¤â¥µ¥Õ¥©¥Î¥Õ¤Ë¿®Íê¤ò¡Ä¡Ä¡×
ºò²Æ¤ËGK¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤ò¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø¤ÈÇäµÑ¤·¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥ë¤«¤é¥ê¥å¥«¡¦¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¤Î³ÍÆÀ¤Ë¥Ñ¥ê¤Ï4000Ëü¥æ¡¼¥í¤Î°ÜÀÒ¶â¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢GK¤È¤·¤Æ¤Ï¹â³Û¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë´üÂÔ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨É¾²Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¥·¥¢ÂåÉ½GK¥Þ¥È¥ô¥§¥¤¡¦¥µ¥Õ¥©¥Î¥Õ¤À¡£Åö½é¤Ï¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¤¬1ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥Õ¥©¥Î¥Õ¤Ï12·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤È¤ÎFIFA¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÇÕ¤ÇÂç³èÌö¡£PKÀï¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¡¢¤³¤ì¤ÇÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Ï¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¤è¤ê¤â¥µ¥Õ¥©¥Î¥Õ¤Ë¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤GK¤À¤È»×¤¦¤è¡£¤·¤«¤·Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æº£µ¨¤Ï·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¤Ï¥ê¡¼¥ë¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿Áª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¤Î1¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ï»×¤¤ÄÌ¤ê¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£
PSG goalkeeper Matvey Safonov broke his left arm in the final— NEXTA (@nexta_tv) December 20, 2025
The injury was revealed only after the match, in which the goalkeeper saved four consecutive penalties, setting a record in FIFA tournaments.
PSG defeated the Brazilian "Flamengo" in a penalty shootout and won the¡Ä pic.twitter.com/fWRYF8cskO