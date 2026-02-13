SNS¤Ç¿Íµ¤¤Î¥µ¡¼¥â¥ó¥É¤µ¤ó Photo/¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥µ¡¼¥â¥ó¥É¤µ¤ó¤ÎInstagram¤è¤ê

¼Ì¿¿³ÈÂç

NRL¤Î¿Íµ¤¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥µ¡¼¥â¥ó¥É¤µ¤ó¤¬¡¢SNS¾å¤Ç¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤«¤é¼õ¤±¤¿ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Èï³²¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ØDaily Mail¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£

27ºÐ¤Î¥µ¡¼¥â¥ó¥É¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åö³ºÁª¼ê¤ÏÅö½é¡¢»Å»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¼ÁÌä¤òÁõ¤Ã¤ÆÀÜ¿¨¡£¤·¤«¤·´Ö¤â¤Ê¤¯ÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¡¢¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀ­Åª¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·«¤êÊÖ¤·Á÷¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èà½÷¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤ò¡Ö°ì½Ö¤ÇÎä¤á¤ë¡×¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯¤Ë¤âÊ£¿ô¤ÎÁª¼ê¤«¤éÆ±ÍÍ¤ËÀ­Åª¤ÊÆâÍÆ¤ò´Þ¤à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤Þ¤¿¡¢FOX¥ê¡¼¥°¤Î¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÍ¶¤¤¤òµñ¤ßÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö°·¤¤¤Å¤é¤¤Â¸ºß¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤ÎÎ¢¤Ç¡¢½÷À­¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤­Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£