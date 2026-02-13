¥×¥ì¥ß¥¢14°Ì¤ËÄÀ¤à¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÀÕÇ¤¤ÏTOP4¤Ë¤¢¤ê¡©¡¡¥ë¥¿¡¼¡¢¥Ð¥ì¥Ð¡¢¥ß¥ó¥Æ¡¢¤½¤·¤Æ»°ãø¤Ø¸·¤·¤¤»ëÀþ¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òËÝÏ®¤·¤¿¤¢¤Îº¢¤ÎÌÌ±Æ¤ÏÇö¤¯¡×
º£Àá¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°ÀïÄ¾¶á13»î¹ç¤Ç1¾¡¤·¤«µó¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£½ç°Ì¤Ï14°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¹ß³Ê·÷¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¸½ºß¤Î¥ï¡¼¥¹¥È3¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ï¾¡¤ÁÅÀ9¤Î¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡¢19°Ì¤Ï¾¡¤ÁÅÀ18¤Î¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¡¢18°Ì¤Ï¾¡¤ÁÅÀ24¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤È¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï7ÅÀ¤À¡£°Â¿´¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Öº¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎTOP4Áª¼ê¤¬º£µ¨¹ó¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥Ð¥ì¥Ð¡¢¥ë¥¿¡¼¡¢¥ß¥ó¥Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¤½¤é¤¯¥Ö¥é¥¤¥È¥ó»Ë¾åºÇ¤â¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë»°ãø¡£¤¤¤º¤ì¤âÉÔÄ´¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤âÈà¤é¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î4¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¡×
¡Öºòµ¨¤Î¾õ¶·¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥ë¥¿¡¼¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤Î¸å·Ñ¼Ô¡¢¥Ð¥ì¥Ð¤¬¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¥ë¥¿¡¼¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç2¥´¡¼¥ë¤Î¤ß¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥Ð¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»°ãø¤ÏÉÔÄ´¤Ë²Ã¤¨¡¢²ø²æ¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òËÝÏ®¤·¤¿¤¢¤Îº¢¤ÎÌÌ±Æ¤ÏÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¹ÌÌ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó¡¢¥Ý¥¦¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±¡¢¥«¥Ç¥£¥ª¥°¥ë¤¬Ê¿¶Ñ°Ê¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
Æ±µ¼Ô¤Ï»Ø´ø´±¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤ÎTOP 4Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊý¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¤³¤Î4¿Í¤¬Ê³µ¯¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¡£