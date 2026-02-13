¡ØDREAM STAGE¡Ù´Ú¹ñ¥²¥¹¥È¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÃíÌÜ¡ÖË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¤Î¿Í¤ä!!¡×¡¡ÆüËÜ¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤¬¡¢13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ÄÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤é
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ëK-POP¶È³¦¡£¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¡È¸µ¡ÉÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸¤Ë¤è¤ëNAZE¤¬¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤Æ¤È¤â¤ËÌ´¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®¤¤å«¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢NAZE¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤¬2·î14Æü¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë·èÄê¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·Æ±Æü¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤È»ñ¶âÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦TORINNER¤¬ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÇüÂç¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡¢¿åÀ±¡ÊÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ë¤È¥Ê¥à¼ÒÄ¹¡Ê¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡Ë¤ÏÆ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¥Ê¥à¼ÒÄ¹¤Ï¸ãºÊ¤ËÂÐ¤·¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³Í¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÇ÷¤ê¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡TORINNER¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥¹¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢NAZE¤òÃ¡¤ÄÙ¤¹¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤ÆÆ±Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ÅöÆü¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤¬NAZE¤Ë¤â½Ð±é°ÍÍê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢·×²è¤Ë¶¸¤¤¤¬À¸¤¸¤ë¡£¥Á¥§ÂåÉ½¡Ê¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¡Ë¤«¤é¡Ö¤¢¤ó¤Ê¡È»ÄÈÓ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¿Í¤ÈÆ±¤¸É¾²Á¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤ªÁ°¤â»ÄÈÓ¥ì¥Ù¥ë¤À¡×¤ÈÎä¹ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥¸¥¹¤ÏÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ìÊý¤Î¸ãºÊ¤â¡¢ºÇÂç¤ÎÅ¨¤Ç¤¢¤ëTORINNER¤Ë¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡¢NAZE¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹ÊýË¡¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Î¾¿Ø±Ä¤Î»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÆü¤Ï¹ï°ì¹ï¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢NAZE¤ÎËö¤Ã»Ò¡¦¥É¥Ò¥ç¥¯¤Ï³¹¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥¿¥Á¤Î°¤¤ÃË¤ËÍí¤Þ¤ì¡¢NAZE¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤é¤ì¤¿Ëö¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Â¾¿Í¤Ë²ø²æ¤ò¤µ¤»¤¿¤È¥Ð¥ì¤¿¤éÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×¤È¶¼Ç÷¤µ¤ì¡¢Â¿³Û¤Î¶â¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥É¥Ò¥ç¥¯¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´Ø¤ï¤ë¡È¤¢¤ëÈëÌ©¡É¤ò½µ´©»ï¤ËÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤¬µ¼Ô¡¦É÷º×¡Ê²ÏÆâÂçÏÂ¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¸¥¹¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ã×Ì¿Åª¤ÊÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¤ò¾þ¤Ã¤¿¥æ¥ó¡¦¥½¥¢¡£¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¡¢¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¤ÎÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡¡¡¡º£ºî¤Ç¤Ï¡¢Â©»Ò¤È¤È¤â¤ËÄï¤Ø²ñ¤¦¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤¿¡¢NAZE¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥É¥Ò¥ç¥¯¤Î»Ð¡¦¥ß¥ó¥½¤ò±é¤¸¤¿¡£²ÈÂ²¤Îå«¤È»îÎý¤òÇØÉé¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤òÃ´¤¤¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¤Î¿Í¤ä!!¡×¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤âÆüËÜ¸ì¤¦¤Þ¡ª¡×¡ÖÃçÎÉ¤·»ÐÄï¡¡¥¹¥Æ¥²á¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ÄÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤é
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ëK-POP¶È³¦¡£¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¡È¸µ¡ÉÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸¤Ë¤è¤ëNAZE¤¬¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤Æ¤È¤â¤ËÌ´¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®¤¤å«¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡TORINNER¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥¹¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢NAZE¤òÃ¡¤ÄÙ¤¹¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤ÆÆ±Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ÅöÆü¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤¬NAZE¤Ë¤â½Ð±é°ÍÍê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢·×²è¤Ë¶¸¤¤¤¬À¸¤¸¤ë¡£¥Á¥§ÂåÉ½¡Ê¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¡Ë¤«¤é¡Ö¤¢¤ó¤Ê¡È»ÄÈÓ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¿Í¤ÈÆ±¤¸É¾²Á¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤ªÁ°¤â»ÄÈÓ¥ì¥Ù¥ë¤À¡×¤ÈÎä¹ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥¸¥¹¤ÏÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ìÊý¤Î¸ãºÊ¤â¡¢ºÇÂç¤ÎÅ¨¤Ç¤¢¤ëTORINNER¤Ë¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡¢NAZE¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹ÊýË¡¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Î¾¿Ø±Ä¤Î»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÆü¤Ï¹ï°ì¹ï¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢NAZE¤ÎËö¤Ã»Ò¡¦¥É¥Ò¥ç¥¯¤Ï³¹¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥¿¥Á¤Î°¤¤ÃË¤ËÍí¤Þ¤ì¡¢NAZE¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤é¤ì¤¿Ëö¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Â¾¿Í¤Ë²ø²æ¤ò¤µ¤»¤¿¤È¥Ð¥ì¤¿¤éÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×¤È¶¼Ç÷¤µ¤ì¡¢Â¿³Û¤Î¶â¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥É¥Ò¥ç¥¯¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´Ø¤ï¤ë¡È¤¢¤ëÈëÌ©¡É¤ò½µ´©»ï¤ËÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤¬µ¼Ô¡¦É÷º×¡Ê²ÏÆâÂçÏÂ¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¸¥¹¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ã×Ì¿Åª¤ÊÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¤ò¾þ¤Ã¤¿¥æ¥ó¡¦¥½¥¢¡£¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¡¢¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¤ÎÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡¡¡¡º£ºî¤Ç¤Ï¡¢Â©»Ò¤È¤È¤â¤ËÄï¤Ø²ñ¤¦¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤¿¡¢NAZE¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥É¥Ò¥ç¥¯¤Î»Ð¡¦¥ß¥ó¥½¤ò±é¤¸¤¿¡£²ÈÂ²¤Îå«¤È»îÎý¤òÇØÉé¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤òÃ´¤¤¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¤Î¿Í¤ä!!¡×¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤âÆüËÜ¸ì¤¦¤Þ¡ª¡×¡ÖÃçÎÉ¤·»ÐÄï¡¡¥¹¥Æ¥²á¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£