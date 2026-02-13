ÃæÂ¼¾»Ìé39ºÐ¡¡¿²¼è¤é¤ìÎ¥º§¤«¤é13Ç¯¡¢¸½ºß¤ÎÀ¸³èÌÀ¤«¤¹¡¡¥â¡¼Ì¼¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤¤¡ÄºÇ¹â·î¼ý50Ëü±ß
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¾»Ìé¡Ê39¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¢¤Î¶â¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡©¡ÁµÕÅ¾¿ÍÀ¸¤Ë¤«¤±¤ëÍÌ¾¿Í¡Á¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¸½ºß¤ÎÊë¤é¤·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¸½ºß¤ä¡¢Åö»þ¤Î¼ýÆþ»ö¾ð¤ò¼èºà¡£2011Ç¯¤Ë¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¤È·ëº§¤â13Ç¯¤ËÌð¸ý¤ÎÉÔÎÑ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎ¥º§¤·¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢Î¥º§¥Í¥¿¤òÉð´ï¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£Åö»þ¡¢Áí³Û5000Ëü±ß¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢5000Ëü±ß¤Ï¼ê¸µ¤ËÁ´¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡Ö²Ô¤¤¤ÀÊ¬¡¢ÉþÇã¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¡£¤Û¤ó¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤Ê¡¢Ëº¤ì¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¥Ö¥ì¡¼¥¯»þ¤Î»¶ºâ¤Ö¤ê¤ò²ó¸Ü¡£¥Ö¡¼¥à¤¬µî¤ê3¡¢4ËÜ¤¢¤Ã¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ÏÁ´¤Æ¹ßÈÄ¡£¿ÍÀ¸2ÅÙÌÜ¤Î¤É¤óÄì¤Ç°Ü½»¤ò·è°Õ¤·¸½ºß¤ÏµÜ¸ÅÅç¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜ¸ÅÅç¤Ç¤Î¸½ºß¤Î»Å»ö¤Ï¥Ï¥Ö¼ò¥Ð¡¼¤Î·Ð±Ä¡£¼«¤éÅ¹¤ËÎ©¤Á¡¢¸µºÊ¤Î»ý¤Á¶Ê¤ò¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤¤¡¢Î¥º§¥¤¥¸¤é¤ìÀÜµÒ¤ÇÂçÀ¹¶·¡£¸½ºß¤ÎºÇ¹â·î¼ý¤Ï¡Ö·ÝÇ½¤Î»þ200Ëü±ß¤°¤é¤¤¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢4Ê¬¤Î1¤°¤é¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌó50Ëü±ß¤À¤È¹ðÇò¡£¡Ö·ÝÇ½¼«ÂÎ¤Ï¼¤á¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Á´Á³²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£